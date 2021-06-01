Общество 1 час назад

В Азербайджане расследуют работу компании, связанной с экс-проректором ХНУ, — СМИ

С помощью Центра международного образования Харьковского национального университета нелегальным мигрантам оформляются приглашения на обучение в Украину

Мигранты въезжали в Украину под видом студентов Мигранты въезжали в Украину под видом студентов
Мигранты въезжали в Украину под видом студентов

Генеральная прокуратура республики Азербайджан запросила у украинских коллег доступ к материалам открытого в 2015 году уголовного производства в отношении компании "С. Ф. ОБРАЗОВАНИЕ" ( "Саксес Фьючер Образование") для проведения дополнительных следственных действий.

Об этом сообщает издание Vesti.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Руководителю компании правоохранители инкриминируют организацию миграционных схем под видом обучения в Национальном университете им. Каразина. Якобы в результате фиктивных учебных контрактов в течение более десяти лет через государственную границу Украины удалось переправить несколько тысяч граждан Ирака, Ирана, Сирии и восточноафриканских стран с высокими социальными рисками.

"С помощью Центра международного образования Харьковского национального университета ... нелегальным мигрантам оформляются приглашения на обучение в Украину ... По прибытии в Украину иностранцы в учебное заведение не являются и к учебе не приступают", — отмечается в материалах уголовного дела.

Одним из фигурантов досудебного расследования является бывший проректор университета Зариф Назиров, который работал куратором международного направления, а сейчас является заместителем директора Karazin Business School. По данным следствия, преступная группировка использовало фирму "С. Ф. ОБРАЗОВАНИЕ". Компания с аналогичным названием и аффилированными учредителями зарегистрирована в Азербайджане и проходит по целому ряду уголовных производств, открытых азербайджанскими правоохранительными органами.

Также проходят как фигуранты дела руководитель ООО "С. Ф. Образование" Руслан Алзаманов и руководитель ООО "Саксес Фьюче" Сулейман Агакишиев (Süleyman Ağakişiyev Əhməd Oğlu), который является основателем одноименной азербайджанской компании "Success Future". Последняя с 2011 году также входила в перечень контрактных учреждений Харьковского национального университета, а сейчас является фигурантом уголовного расследования следственных органов Азербайджана.

В 2016 году Главное управление СБ Украины в г. Киеве и Киевской области проводило обыски в рамках досудебного расследования у фирм-посредников, например, ООО "Региональный центр "Студсервис"; ООО "Эксел Ишан" и уже упомянутой ООО "С. Ф. Образование", которые предоставляли услуги университета по приему на обучение иностранных студентов. Часть контрактов оказались фиктивными, сообщили в правоохранительных органах.

На официальном сайте Харьковского национального университета Зариф Назиров до сих пор отмечается как заведующий Кафедрой математических методов в экономике и проректор по научно-педагогической работы по международному сотрудничеству. Однако актуальность этой информации в ректорате не подтвердили.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой разоблачили механизм противоправного зачисления иностранных студентов в одно из частных медицинских учебных заведений в Киеве. Схематично канал действовал как на получение от абитуриентов неправомерной выгоды за преодоление вступительных экзаменов, так и с целью легализации иностранцев из стран Ближнего Востока на территории Украины.

За последнее время сотрудниками СБУ был задокументирован целый ряд аналогичных фактов.

В частности, эта схема действовала в другом харьковском вузе — Институте кадров управления, где иностранцы из Вьетнама, Китая, Сирии, Ирака и Нигерии находились на "обучении" по 15-18 лет.

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