В деле о попытке поджога дома замглавы Офиса президента появился второй подозреваемый

Дарницкое управление полиции Киева сообщило о подозрении в хулиганстве и умышленном повреждении имущества путем поджога уже двум гражданам, причастным к инциденту с попаданием "коктейлем Молотова" во двор дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы в ночь на 22 октября.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, им вменяют часть 2 статьи 194 и часть 2 статьи 296 Уголовного кодекса.

Следствие выяснило, что пойманный ранее 25-летний житель Черкасской области, которому пообещали 4 тысячи долларов за то, чтобы он бросил бутылку с зажигательной смесью в дом Жовквы, был лишь "субподрядчиком".

Оказалось, что его нанял помочь знакомый — 20-летний житель Киева, которому, в свою очередь, пообещали 7 тысяч долларов за выполнение заказа, полученного от некого человека через мессенджер Telegram.

Отмечается, что приобретя необходимые для поджога средства, а именно легковоспламеняющиеся смеси (бензин и керосин), емкости и клейкие ленты, злоумышленники приготовили три бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы.

"Сперва они нанесли краской на заборе данного дома оскорбительные надписи, после чего — пока один из мужчин наблюдал за обстановкой, другой — поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор на территорию дома", — говорится в сообщении.

При попытке поджечь вторую бутылку злоумышленник был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Указано, что впоследствии правоохранители задержали и его сообщника. Обстоятельства преступления, а также другие лица, которые к нему причастны, устанавливаются.

В свою очередь, как сообщает издание "Бабель" со ссылкой на пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежду Максимец, Дарницкий районный суд 23 октября уже определил обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью выхода под залог в 680 тысяч грн для каждого.