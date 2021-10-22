В дом замглавы Офиса президента бросили "коктейль Молотова": мужчину поймали (ФОТО)

Сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали мужчину, который в ночь с 21 на 22 октября бросил коктейль Молотова в дом заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы в Дарницком районе Киева.

Как сообщает СБУ, инцидент произошел около 4:00 утра. Злоумышленник бросил бутылку с легковоспламеняющейся смесью во двор дома замглавы ОП. Пострадавших в результате происшествия не было.

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Установлено, что это 25-летний мужчина без постоянного места работы и проживания. Родом из села Косари Каменского (ныне Черкасского) района Черкасской области.

Задержанный рассказал, что на одном из сайтов объявлений о работе нашел сообщение о заказе на поджог дома неизвестного ему лица. По его словам, адрес потерпевшего и указания от заказчика он получал через мессенджер Telegram.

Злоумышленнику обещали заплатить 4 тысячи долларов после того, как информация о нападении на дом чиновника появится в СМИ. Мотивы заказчика, по словам мужчины, ему неизвестны.

Сейчас правоохранители работают над установлением заказчика. Событие квалифицировано по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Напомним также, что в конце августа в Киеве подожгли офис уполномоченной Верховной Радой по правам человека Людмилы Денисовой.