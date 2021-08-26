Происшествия 50 минут назад

В Киеве подожгли офис омбудсмена Денисовой (ФОТО, ВИДЕО)

В результате инцидента никто не пострадал

Фото: Телеграф Фото: Телеграф
Фото: Телеграф

Сегодня, 26 августа, в Киеве неизвестные подожгли офис омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как передает "Телеграф", инцидент произошел около 15:00. По информации издания, в офис бросили коктейль Молотова.

В результате пожара были повреждены входная дверь и группа с табличками. Никто из людей не пострадал.

Правоохранители сумели задержать подозреваемого в поджоге — он также пытался поджечь здание Верховного суда.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

Читайте также:
В США сгорел неработающий завод Коломойского, полиция подозревает поджог (ФОТО)

Ранее журналисты "Схем" в своем расследовании  "Короли дорог" написали, что руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции.

По мнению представителей СМИ, это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Будапешт
Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Будапешт
Немецкий лоукостер Eurowings с сентября начинает полеты в Киев
Немецкий лоукостер Eurowings с сентября начинает полеты в Киев
В Виннице горели производственные склады (ФОТО)
В Виннице горели производственные склады (ФОТО)
Загрузка...
Новое видео
Как украинцы подвинули Теслу? Электробайки DelFast: 300 инвесторов, тысячи испытаний

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский уволил посла в Канаде Шевченко, представлявшего Украину в ICAO

  3. Кампания вокруг памятника "Защитник" деморализует полицейских, — СМИ

  4. МИД раздраженно прокомментировал информацию об эвакуации Россией украинцев из Афганистана

  5. В Украине открылось посольство Ирландии

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...