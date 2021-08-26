В Киеве подожгли офис омбудсмена Денисовой (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 26 августа, в Киеве неизвестные подожгли офис омбудсмена Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

Как передает "Телеграф", инцидент произошел около 15:00. По информации издания, в офис бросили коктейль Молотова.

В результате пожара были повреждены входная дверь и группа с табличками. Никто из людей не пострадал.

Правоохранители сумели задержать подозреваемого в поджоге — он также пытался поджечь здание Верховного суда.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Броварах сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

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Ранее журналисты "Схем" в своем расследовании "Короли дорог" написали, что руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции.

По мнению представителей СМИ, это делает невозможным начисление им штрафов за нарушение правил дорожного движения.