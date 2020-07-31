Политика 60 минут назад

"Под прикрытием": глава Офиса Президента Украины ездит на авто с несуществующими номерами

Должности Ермака, Шефира и Тимошенко не относятся к таким, которым предусмотрена государственная охрана, а других причин использования ими "номеров прикрытия" в ОП не уведомили

Андрей Ермак. Фото: Facebook Андрей Ермак. Фото: Facebook
Андрей Ермак. Фото: Facebook

Руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции, что делает невозможным начисления им штрафов за нарушение правил дорожного движения.

При этом их должности не относятся к таким, которым предусмотрена государственная охрана (а значит, и меры "шифрования"), а других причин использования "номеров прикрытия" Ермаком, Тимошенко и Шефиром в Офисе президента не сообщили.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Об этом говорится в расследовании "Короли дорог" программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый").

Журналисты несколько раз фиксировали, что, передвигаясь на авто с номерами прикрытия, руководитель Офиса президента Андрей Ермак нарушал правила дорожного движения.

Читайте также:
У Зеленского разрабатывают наказания за публикацию разговоров чиновников

В частности, 15 июля съемочная группа заметила, как Mercedes, которым пользуется Ермак, выехал из Офиса президента, направился в сторону Верховной Рады, потом спустился по улице Грушевского и через двойную сплошную повернул на встречную полосу, чтобы добраться столичного бутика Sanahunt.

Как обнаружили "Схемы", весной этот Mercedes имел другие номера, которых тоже не было в базе Нацполиции. 13 марта журналисты зафиксировали, как он выезжал на полосу движения общественного транспорта в центре Киева.

"Mercedes, которым пользуется руководитель ОП, имеет номерные знаки, по которым в едином государственном реестре МВД не зарегистрировано ни одно транспортное средство. Это означает, что Андрей Ермак не получит штрафов за превышение скорости, а если полицейский попытается посмотреть номер этого автомобиля в базе, то его там нет", — говорится в расследовании.

Номерные знаки "прикрытия" имеет также и внедорожник BMW Х5, которым пользуется заместитель Ермака Кирилл Тимошенко. Эти номера журналисты видели на джипе в марте и в апреле этого года.

"Ненастоящие" номера также и у Audi А8, которой, как выяснили журналисты, пользуется первый помощник президента Сергей Шефир.

"Схемы" обратились с вопросами в Офис президента с просьбой сообщить: на каких основаниях частные автомобили руководителя офиса, его заместителя и первого помощника президента оборудованы оперативным номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

"В Офисе Президента Украины отсутствует какая-либо информация по использованию руководством Офиса Президента Украины так называемых номерами прикрытия", — говорится в ответе.

"Вопрос обеспечения безопасности, которые делегированы правоохранительным органам, я не комментирую", — сказал Сергей Шефир в комментарии журналисту "Схем".

Читайте также:
Пленки Гео Лероса — целенаправленная атака на Офис президента, — Андрей Ермак

Перечень должностей, по которым применяются меры государственной охраны (что, в том числе те, которые позволяют использовать "номера прикрытия"), перечислены в Законе Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" — и среди них нет должностей помощников президента и руководителей его офиса.

В Управлении государственной охраны (УГО) на вопрос об основаниях использования таких номеров руководством Офиса президента заявили, что "Управление государственной охраны Украины не владеет такой информацией, не является его распорядителем и не может сообщить каких-либо дополнительных сведений".

Также журналистам удалось зафиксировать, что номерные знаки "прикрытия" использует не только министр внутренних дел Арсен Аваков, но и его охранник, который сопровождает главу МВД почти на всех публичных мероприятиях.

Так, еще 30 января съемочная группа зафиксировала, как авто, которое возит охранника Авакова с номерами, которых нет в базе МВД, оставляло бутик Sanahunt во время празднования там дня рождения товарища и бизнес-партнера Авакова Игоря Котвицкого, пересекая двойную сплошную.

Позднее, 6 марта, журналисты также заметили это авто — но уже с другими оперативными номерами.

По закону, глава МВД как член Кабинета министров может претендовать на государственную охрану, но по отдельному согласованию Президента или руководителя УГО. Но в УГО ответили, что им неизвестно о причинах использования номеров прикрытия ни Арсеном Аваковым, ни его охранником.

Читайте также:
Ермак задекларировал кредит на 3,3 млн грн и $347 тысяч налички

В Министерстве внутренних дел на запрос журналистов не ответили.

Также "Схемы" обнаружили, что продолжают пользоваться автомобилями со спецсигналами и номерами "прикрытия" бывшие высокопоставленные — бывший премьер Арсений Яценюк и экс-глава СБУ Василий Грицак.

Арсений Яценюк и Василий Грицак не ответили на просьбу объяснить, на каких основаниях передвигаются на автомобилях с номерами прикрытия.

Также "Схемы" рассказывали, что президентский кортеж президента Зеленского регулярно нарушает правила дорожного движения, когда едет домой или по частным делам.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на переговорах по Донбассу
Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию на переговорах по Донбассу
Американец потратил госпомощь для выплат зарплат сотрудникам на новый Lamborghini
Американец потратил госпомощь для выплат зарплат сотрудникам на новый Lamborghini
Mitsubishi решил прекратить выпуск своего внедорожника Pajero
Mitsubishi решил прекратить выпуск своего внедорожника Pajero
Загрузка...
Новое видео
Анатолій Криволап. Творчість — це феномен, який не керується навіть автором / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Черниговской области мужчина взорвал гранату, погибли три человека

  3. Украинцы поголовно не платят по газовым платежкам

  4. Золото в росте: стоит ли сегодня вкладываться в драгоценный металл

  5. В Киеве — рекорд по новым случаям коронавируса: вспышка в общежитии КПИ продолжается

Загрузка...