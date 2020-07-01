Политика 10 минут назад

У Зеленского разрабатывают наказания за публикацию разговоров чиновников

На Банковой готовят соответствующий законопроект

Андрей Ермак. Фото: Офис президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента
Андрей Ермак. Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины готовят новый законопроект, предусматривающий наказание за публикацию секретных разговоров чиновников.

Об этом заявил глава ОП Андрей Ермак в комментарии Washington Post.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, он отметил, что это необходимо для "защиты государственной безопасности".

"Это не нормально, когда кто-то записывает главу государства. (Речь идет о записях переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена). И не важно, кто совершил этот незаконный поступок, гражданин Украины по каким-то внутренним мотивам, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", — отметил Ермак.

Напомним, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

В свою очередь в партии "Европейская солидарность" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

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У Порошенко также добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк — это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Как сообщалось, Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о возможном давлении на бывшего генерального прокурора Виктора Шокина со стороны экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Перед этим в НАБУ сообщали, что расследуют дело против экс-министра экологии Николая Злочевского, который является бенефициаром компании Burisma Limited, но никогда не вели расследования против Хантера Байдена, который работал в этой компании.

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