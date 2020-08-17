В Киевской области сожгли автомобиль журналистов "Схем" (ФОТО)

В ночь с 16 на 17 августа в Броварах сожгли автомобиль Kia Cerato, которым пользовались журналисты программы "Схемы".

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

"Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, который вы все видели, сожгли. Последний материал, над которым мы работали с важным членом съемочной группы водителем Борисом Мазуром на Kia Cerato — это "Короли дорог", — написал Ткач.

По словам журналиста, этот материал уже посмотрели на YouTube почти 700 тысяч пользователей.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало возле дома, где проживает водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", — отметил Ткач.

В свою очередь, главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook уточнила, что перед воспламенением автомобиля был слышен "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро.

"Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро. Следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу. Опросили соседей, оформили заявление. Теперь у полиции — 24 часа в определение квалификации дела и внесения ее в Единый реестр досудебных расследований", — рассказала Седлецкая.

Главред "Схем" считает, что поджог связан именно с их профессиональной журналистской деятельностью.

"Из очевидных мыслей — где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей — их паспорта, номера авто, адреса проживания и угрожал редакции. В Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которое, впрочем, не тронется с места. А в минувшую пятницу Портнов раз опубликовал вот такое: "Маргинальное Радио Свобода — продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", — прокомментировала инцидент Седлецкая.

Она добавила, что вряд ли приходится ограничиваться только этой версией.

"Эту машину очень хорошо знают в широком кругу фигурантов наших материалов. Этот автомобиль, по сути, был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований", — резюмировала журналистка.

Напомним, ранее журналисты "Схем" в своем расследовании "Короли дорог" написали, что руководитель офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, а также первый помощник президента Сергей Шефир передвигаются на автомобилях с номерами, которые не отображаются в базе Национальной полиции, что делает невозможным начисления им штрафов за нарушение правил дорожного движения.