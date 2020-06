Коломойский и Медведчук являются бизнес-партнерами по многим направлениям — "Схемы"

Доли в компании "Синтез Ойл", которая после смены власти в 2019 году начала зарабатывать на поставках угля на ГП "Центрэнерго" с наценкой, имеют не только структуры бизнесмена Игоря Коломойского, но и жена председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA: Первый") "Ты не один". Нововыявленный союз Коломойского и Медведчука".

Как говорится в расследовании, Медведчук в имущественной декларации указал свою жену Оксану Марченко как владелицу кипрской Tominersa Investments Ltd. Журналисты обнаружили, что компания по ряду других кипрских фирм — Clanton Consulting Ltd, Portial Trading Ltd, Prescona Management Ltd и Inofos Management Ltd. — владеет около 10% ЧАО с иностранными инвестициями "Синтез Ойл".

"Схемы" установили, что эта компания поставила каждую четвертую тонну угля на "Центрэнерго": за полгода работы с госкомпанией — с октября 2019-му до марта 2020 года — доля "Синтез Ойл" в поставках сырья составила более 25%. Общая сумма контрактов превысила 1,6 млрд грн.

При этом, цены на уголь от этого поставщика иногда отличались от среднерыночных. Например, в январе 2020-го "Центрэнерго" покупало у "Синтез Ойл" тонну угля марки "Г" и "Т" за 2,2 тысячи грн, в то время, как на рынке можно было приобрести за 1,85 тысячи грн, то есть, дешевле на 20%.

Ранее Схемы рассказывали, что "Синтез Ойл" специализируется на перевалке и транспортировке нефти — бизнесе, которым Игорь Коломойский занимается много лет. Оформлена эта одесская компания на вышеупомянутые кипрские фирмы, которые также входят в состав Одесского перевалочного комплекса, контролируемого так называемой группой "Приват" Коломойского.

Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd и Inofos Management Ltd — фигурировали в обнародованном реестре финансово-промышленных групп и юридических лиц Государственной налоговой службы Украины как компании-нерезиденты бизнес-группы Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Кроме того, соучредителем Portial Trading Ltd выступают фирмы Visic Investments Ltd и Marigold Trust Asset Management. Обе фигурировали в списке компаний Коломойского и Боголюбова в иске "ПриватБанка", поданном в США. Также Marigold Trust Asset Management присутствовала в учредителях всех четырех кипрских компаний, на которые записана "Синтез Ойл".

До этого "Синтез Ойл" подозревалась в участии в схемах по заработку на другом госпредприятии. Так, в 2016 году прокуратура совместно с СБУ проводили обыски в офисе фирмы в рамках расследования дела о хищении средств в особо крупных размерах должностными лицами госкомпании "Укртранснафта", когда ее возглавлял лояльный к Игорю Коломойскому Александр Лазорко. Однако впоследствии уголовное производство закрыли, сообщив об отсутствии состава уголовного преступления.

На компанию "Синтез Ойл" был зарегистрирован Volkswagen Multivan — автомобиль с охраной, которая сопровождала Владимира Зеленского во время президентской кампании в начале 2019 года.

"Схемы" обратились за комментарием к Игорю Коломойскому о его причастности к "Синтез Ойл".

"Я не принимаю управленческие решения. Я в компании "Синтез Ойл" как акционер, но я в этом не уверен", — заявил бизнесмен.

В пресс-службе Виктора Медведчука на запрос журналистов не ответили.

Кроме того, как выяснили журналисты, Медведчук является бизнес-партнером Коломойского в трех облэнерго, двух металлургических заводах, трех телеканалах и четырех логистических компаниях.

Напомним, в декабре прошлого года зарегистрированная в Эстонии компания NT Marine получила разрешение на поставку более 600 тысяч тонн коксующегося и энергетического угля из России в Украину (чуть меньше 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

По данным эстонского реестра, владельцем NT Marine является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел Северным портом Палдиски в Эстонии. NT Marine занимается перевозкой нефти и угля в Украину и входит в сферу интересов белорусского олигарха Николая Воробья.

По данным главы Независимого профсоюза горняков Украины и депутата Верховного Рады Николая Волнца, Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком.