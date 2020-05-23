В Киеве прогремел взрыв у офиса Медведчука (ВИДЕО)

В Киеве у офиса главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, произошел взрыв.

Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news.

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Указано, что сначала были слышны крики людей, потом взрыв.

Как отмечается, полиция успела задержать двух человек. Остальные участники инцидента, которые бросали файеры, якобы смогли убежать.

На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и то, как убегают люди.

В то же время, есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва у офиса Медведчука в Киеве, пока неизвестно.

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Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда Анатолия Захаренко, 1962 года рождения.