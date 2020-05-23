В Киеве прогремел взрыв у офиса Медведчука (ВИДЕО)

В Киеве у офиса главы партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, который является кумом президента РФ Владимира Путина, произошел взрыв.
Видео взрыва опубликовано в Telegram-канале Pavlovsky news.
Указано, что сначала были слышны крики людей, потом взрыв.
Как отмечается, полиция успела задержать двух человек. Остальные участники инцидента, которые бросали файеры, якобы смогли убежать.
На видеозаписи с места происшествия видны клубы дыма и то, как убегают люди.
В то же время, есть ли пострадавшие или погибшие в результате взрыва у офиса Медведчука в Киеве, пока неизвестно.
Напомним, ночью 22 мая в Житомирской области пьяный арендатор местного пруда расстрелял 7 рыбаков.
Всего, по данным следствия, их было 9 человек, включая арендатора пруда Анатолия Захаренко, 1962 года рождения.