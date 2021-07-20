Общество 40 минут назад

В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" ограбила отделение Укрсиббанка

Злоумышленнице теперь грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве
Фото: ГУ НП в Киеве

В Киеве задержали женщину, попытавшуюся ограбить утром 20 июля отделение Укрсиббанка на улице Автозаводской, 99/4. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киеве.

Правоохранители предварительно установили, что в помещение банка вошла неизвестная и бросила подожженную бутылку с жидкостью, после чего начала угрожать оружием и требовать деньги.

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Работники финучреждения выполнили ее требование, однако сразу же вызвали полицию. По адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, а также профильные службы. Также была объявлена специальная полицейская операция.

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Сообщается, что прибывшие спустя несколько минут правоохранители задержали грабительницу прямо у выхода из банка. В результате инцидента никто не пострадал, на месте продолжают работать правоохранители, опрашивая свидетелей и общаясь с задержанной.

Происшествие квалифицировано по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленнице грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в июне в Харькове в очередной раз взорвали банкомат. Отметим также, что в октябре прошлого года в результате спецоперации Винницкой области поймали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата.

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