Происшествия 1 час назад

В Харькове снова подорвали банкомат (ФОТО)

Полицейские расследуют обстоятельства взрыва банкомата в Харькове

Фото: ГУ НП в Харьковской области Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области

В ночь с 12 на 13 июня в Харькове на проспекте Славы подорвали банкомат. Об этом сообщает отдел коммуникации областного управления Национальной полиции.

По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. Сумма похищенных денег устанавливается.

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Сообщение о происшествии поступило в полицию около 2:50.

Во время осмотра места происшествия полицейские установили, что грабители использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

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По данному факту следователи открыли уголовные производства по части 5 статьи 185 ("Кража") и части 2 статьи 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в Харькове.

Так, ночь с 9 на 10 апреля 2020 года также был взорван банкомат, полиция задержала злоумышленников, а украденные деньги будут возвращены банку.

А в ночь с 21 на 22 февраля 2019 года неизвестные подорвали банкоматы Укрсиббанка и ПриватБанка, расположенные на проспекте Победы и улицы Врубеля соответственно, и забрали деньги. 

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