В Харькове подорвали банкомат (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь с 9 на 10 апреля в Харькове был взорван банкомат, полиция задержала злоумышленников, а украденные деньги будут возвращены банку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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"Сегодня ночью, в Харькове, направленным взрывом был взорван банкомат "ПриватБанка", вмонтированный в стену супермаркета "Дигма", в котором были денежные средства в сумме в 1 млн 978 тысяч 400 грн", — написал Геращенко.

По его словам, двое злоумышленников подъехали к банкомату на велосипедах, чтобы не был обнаружен автомобиль, на котором они приехали к месту преступления.

"Благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками", — отметил замглавы МВД.

Геращенко добавил, что полиция задержала двух злоумышленников.

"Все украденные деньги… изъяты и будут возвращены "ПриватБанку", — сообщил Геращенко.

Напомним, в ночь с 21 на 22 февраля 2019 года неизвестные подорвали банкоматы Укрсиббанка и ПриватБанка, расположенные на просп. Победы и ул. Врубеля соответственно, и забрали деньги.