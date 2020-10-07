В Винницкой области задержали семью, расстрелявшую банкомат ПриватБанка из автомата (ФОТО)

В Винницкой области в ходе успешной спецоперации полиции и службы безопасности ПриватБанка была задержана группа преступников, которые в июле 2020 года украли почти 1 млн грн из банкомата этого государственного банка в поселке Дашев Ильинецкого района Винницкой области, буквально расстреляв банкомат из автоматического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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Указано, что в ходе первого зафиксированного за всю историю банка случая "расстрела" банкомата, преступникам для доступа к сейфу пришлось выстрелять 5 магазинов патронов для АКМ.

"Когда расстрел банкомата не принес желаемого результата, бандиты взорвали его и сельский магазин "Оптовичок" с помощью боевой гранаты", — рассказали в службе безопасности ПриватБанка.

Как отмечается, полицейское расследование вооруженного ограбления банкомата в сельском магазине завершилось успешной спецоперацией полиции и СБ банка, в результате которой задержаны 5 членов банды.

"Они оказались родными братьями 1990-1999 годов рождения, и проживали в одном из сел Гайсинского района Винницкой области", — говорится в сообщении.

По информации госбанка, в ходе задержания преступников изъято оружие, боеприпасы и другие вещественные доказательства причастности к ограблению банкомата.

"Принимаются меры по установлению причастности банды винницких "медвежатников" к аналогичным преступлениям на территории страны", — резюмировали в финучреждении.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области неизвестные украли из банкомата около 1 млн грн.