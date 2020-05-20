В Днепропетровской области в реку рухнул мост с фурой (ФОТО, ВИДЕО)

В Никопольском районе у села Алексеевка обрушился мост, когда по нему проезжал длинномерный грузовик. Об этом сообщает издание 056.ua.

"От полиции в 10:20 поступило сообщение, что во время движения по мосту грузового автомобиля МАН произошло разрушение секции моста. Мост через Алексеевский залив Каховского водохранилища на трассе Н-23 Кропивницкий — Запорожье. Длина моста 120, высота 5м. Состоит из семи железобетонных опор и шести металлических секций (длина одной секции- 20 м)", — комментирует ситуацию сотрудник ГСЧС.

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По имеющимся данным, никто не пострадал. Другого транспорта в этот момент на мосту не было. А кабина грузовика зацепилась за обломки моста.

Рухнувший мост на Каховском водохранилище. Фото: nikopolnews.net

Собствеником моста является Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области. В настоящее время на месте работают представители служб. Объезд организован через село Старозаводское Никопольского района.

Напомним, что практически в это же самое время президент Украины на пресс-конференции, посвященной первой годовщине работы, заявил, что гордится программой "Большая стройка" и обещает реконструировать все крупные дороги и недострооенные большие мосты за период своей каденции.

Тогда же он указал, что на самом деле количество мостов в стране крайне велико и тяжело уследить за всем. Он привел в пример Ивано-Франковскую область, где более тысячи больших и малых мостов.