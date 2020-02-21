Замдиректора "Автоспецпром": наши врачи получат скорые, которым позавидуют в ряде стран ЕС

В конце января 2020 года правительство утвердило план реализации Концепции развития экстренной медицинской помощи в Украине.

Среди прочего документом предусмотрено, что в 2020 году продолжатся закупки новых "скорых" для регионов, которые в 2019 году не вошли в пилотный проект. Каждая из 19 областей получит первую часть таких автомобилей, а также оборудование для учебно-тренировочных отделов центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Одним из основных поставщиков таких машин для регионов в 2019 году было ООО "Автоспецпром". В интервью Delo.ua заместитель директора компании Кирилл Коморкин рассказал о перспективах развития их производства в Украине, важности соблюдения стандартов для безопасности пациентов, а также зачем конкуренты заказывают фейковые статьи против компании.

Кирилл, Кабмин говорит, что в 2020 году будет поставлена только первая часть "скорых". А какова вообще потребность Украины в таких автомобилях?

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— К сожалению, на сегодняшний день отсутствует детальная статистика относительно обеспеченности медучреждений страны. Во всяком случае, в открытом доступе мы ничего подобного не встречали. Но понимаем: дефицит огромный! Даже в городах-миллионниках, где ситуация лучше, можно встретить скорые помощи на базе "Газели", которые отработали уже лет 20, технически устарели и изношены до критического уровня. Поэтому очень хорошо, что Концепция развития экстренной медпомощи включает в себя ИТ-систему "Централь 103", которая будет осуществлять сбор, обработку, анализ информации о вызовах, выездах врачей и т.д. Со временем этот анализ покажет реальное использование автомобилей и реальную потребность в них. Но даже сейчас очевидно, что инициатива профинансировать обновление парка "скорых" в регионах в рамках Концепции — это просто глоток свежего воздуха. Это очень важный и правильный шаг.

По той информации, которую мы видим из официальных источников, в 2020 году на эти цели Кабмин выделил около 900 миллионов гривен, что составит 75% от общей суммы средств, которые будут направлены на обновление автопарка. Еще 25% должны дать местные власти. Таким образом, учитывая прошлогодний пилотный проект, думаю, самые острые вопросы будут сняты. Но, конечно же, потребность в "скорых" будет сохраняться.

Я встречал информацию, что по стандартам на 10 тысяч человек должен приходиться один автомобиль экстренной медицинской помощи. То есть на всю страну нужно примерно 4 тысячи.

— Да, этот показатель в разное время озвучивало Министерство здравоохранения. И если он будет достигнут, это уже будет большой победой. Но все же нужно понимать, что задача Концепции даже в части обеспечения транспортом — не просто купить условные 4 тысячи машин. "Автоспецпром" — ведущий производитель автомобилей скорой помощи в Украине, и по сути мы также являемся участником системы экстренной медицинской помощи страны. Поэтому наши специалисты внимательно изучили те десятки нормативных актов, которые так или иначе относятся к этому вопросу. И нам очевидно, что речь идет о построении с нуля принципиально новой системы, которой в нашей стране никогда не было. В моем понимании, в результате в Украине должен заработать комплекс, который был сформирован "снизу", исходя из спроса со стороны пациентов, а не спущенный "сверху" по разнарядке. И в том числе это касается количества автомобилей, которые будут обеспечивать его работоспособность.

Но разве не Кабмин выделяет субвенцию регионам?

— Кабмин. Но потребности определяются на местах. У нас есть закон "Об экстренной медицинской помощи". В нем, в частности, указано, что функционирование и развитие системы в конкретном регионе — это компетенция областных советов. Т.е. каждый такой совет, понимая особенности территорий, распределения населения и другие показатели, формирует на базе единых для страны стандартов свой комплекс и в том числе определяет, что для одного медучреждения нужно 10 автомобилей, а для другого — хватит одного.

К тому же машины различаются по своим классам. Есть тип А — на ней больного просто довезут от дома до больницы. А есть реанимобиль (тип С), в нем медики должны иметь возможность проводить экстренные процедуры человеку, который находится в критическом состоянии.

Впоследствии ИТ-система "Централь 103" позволит увидеть, правильными ли были те или иные решения, и скорректировать их при необходимости. Но сейчас только на местах можно определить, сколько каких автомобилей нужно, с каким оборудованием. В масштабах страны такая статистика будет устаревать быстрее, чем собираться.

Почему?

— Давайте разберем на примере программы "Совершенствование экстренной медицинской помощи в Киевской области на 2019 год". Документ есть в открытом доступе и дает понимание о необходимой глубине анализа ситуации.

Например, за 2017 год было более 250 тысяч выездов "скорой". И медики понимают, откуда эти вызовы поступали. Были проверены автомобили, приводятся данные о том, сколько из них эксплуатируются больше 10 лет и нуждаются в замене, сколько вообще не соответствуют требованиям государственного стандарта Украины. Есть оценка уровня потребности в оборудовании вплоть до того, что подсчитано количество неработающих дефибрилляторов. И так далее. А теперь представьте, каких усилий будет стоить собрать подобную информацию в масштабах страны. И не только в городах-миллионниках, но и в отдаленных населенных пунктах, в сельской местности.

Но самое главное даже не это. На автомобилях экстренной медицинской помощи должны работать люди. Этих людей сегодня, к сожалению, тоже не хватает. И только на региональном уровне можно объективно оценить наличие врачебных и фельдшерских бригад, сколько для них нужно машин.

Получается, что может быть ситуация, когда у региона есть достаточно машин, но недостаточно людей, чтобы ездить на них на вызовы…

— Теоретически, да. Хотя сейчас, мне кажется, потребность в современных и безопасных автомобилях все же острее, чем в людях. Но это не отменяет того, что государству придется инвестировать значительные суммы на протяжении многих лет, чтобы количество медиков, подготовленных к работе на современных "скорых", было достаточным.

Вы сказали, что "Автоспецпром" — ведущий производитель автомобилей скорой помощи. Какая у вас доля рынка?

— Если взять предыдущий год, то мы собрали практически все машины, которые были поставлены медицинским учреждениям в регионы. Только около 85 единиц сделал наш основной конкурент, а мы в общей сложности — более 500! Это точно более 50% рынка, если говорить исключительно по "скорым".

Кроме того, мы поставляли передвижные амбулатории, где есть помещение для пациентов, для врачей, есть санузел. Т.е. это на базе грузового шасси такой медицинский кабинет, который приезжает в сельскую местность и позволяет там проводить профилактические осмотры, приемы и прочее.

Я так понимаю, потребность в таких автомобилях тоже есть?

— Потребность есть, и большая. Но пока что только в Полтавской области сделали закупку семи таких машин. Тем не менее, это очень хорошее решение для объединенных территориальных громад с большими территориями.

В нашей стране традиционно экстренная медицинская помощь — это госсектор. Но ведь есть еще доля частных больниц и медучреждений. Какую долю занимают они?

— Если судить по нашим продажам, то незначительную. Например, мы сотрудничаем с одной из крупнейших медицинских компаний. На этот год они запланировали купить около 10 автомобилей. Для частной компании это действительно очень серьезная инвестиция в собственное развитие. Но если сравнивать с объемом спроса, который формирует государство... Тем не менее, мы понимаем, что спрос со стороны частного сектора будет расти. Первый этап медицинской реформы дал ему существенный стимул для развития. И частные, и государственные учреждения на равных конкурируют за пациента и могут лучше прогнозировать свои финансовые возможности, инвестировать в необходимую технику, те же автомобили.

Можете выразить свой прогноз в цифрах?

— Я бы оценил спрос на "скорые" со стороны частных медучреждений в 4%-5% от общего объема закупок. Но в краткосрочной перспективе он может вырасти до 10%. При этом мы не делаем разницы между коммерческими и государственными заказами, если вы к этому ведете. Для нас нет никакого различия ни в сервисе, ни во взаимоотношениях с клиентом, ни, главное, в стандартах, которые применяются при создании автомобилей. Это очень важно, если мы говорим не просто о технической составляющей, а оцениваем автомобиль скорой помощи как средство помощи пациенту. Я специально акцентирую внимание на стандартах, потому что мы наблюдаем и обратные ситуации. Например, некоторое время назад одна частная компания приобрела для себя за границей три "скорых". Им предложили хорошую цену, т.к. машины застоялись на складе, но не соответствовали европейским и украинским стандартам. В экстренной ситуации (а именно на такие случаи они и нужны) это может иметь катастрофические последствия. Ведь стандарты написаны не просто так. Как устав в армии написан кровью, так и стандарты для автомобилей скорой помощи — не прихоть, а дополнительный шанс спасти жизнь человека!

Если уж зашла речь о стандартах, какие из них самые важные?

— Основа основ — Государственный стандарт Украины (ГСТУ) 7032, который, в свою очередь, соответствует европейскому стандарту DIN EN 1789 (Транспорт медицинский и его оборудование. Машины скорой помощи). И, кстати, благодаря тому, что ГСТУ 7032 был разработан и внедрен, в ряде стран Европы позавидуют автомобилям, которые сегодня получают украинские врачи. Любая современная "скорая" в нашей стране должна ему соответствовать. Именно соответствие стандарту является гарантией того, что будут обеспечены надлежащая скорость, качество помощи, безопасность и комфорт пациенту и медикам.

Получается, что все машины должны быть одинаковыми?

— Нет, конечно. Речь идет о том, что, допустим, в автомобиле должна быть возможность обеспечения температурного режима в конкретном диапазоне. А мы, в свою очередь, решаем эту задачу с помощью кондиционирования и отопительного оборудования. Вопрос марки оборудования, способа его размещения, крепления — это уже наш вопрос как производителя. И мы делаем все, чтобы наша продукция максимально соответствовала требованиям и по цене, и по качеству. У нас есть свой собственный конструкторский отдел. И мы постоянно ездим на всевозможные выставки, чтобы быть в курсе технических новшеств, технологий, подсмотреть там какие-то идеи и решения. Там иногда можно увидеть в буквальном смысле не автомобили скорой помощи, а "космические корабли". Но зачастую это концепты. Для адаптации этих идей нужно время, нужно подобрать комплектующие или разработать новый технологический процесс. А мы, к тому же, стремимся к тому, чтобы максимально использовать комплектующие украинского производства.

Это идеология или желание сэкономить?

— Мы никогда не экономим на комплектующих! Это наш принцип. Простой пример. Есть у нас один из элементов — замочек для отсека, в который складываются медицинские приборы. Нашим требованиям соответствует только один вариант на рынке. Замочек импортный, т.к. украинский аналог мы пока не нашли. Но кроме нас у импортера эти замочки никто не покупает. Он их привозит исключительно для нас. А мы выкупаем, т.к. понимаем, что замок должен быть, с одной стороны, максимально надежным, чтобы на резком повороте отсек не открылся. С другой стороны — он ни при каких обстоятельствах не может сломаться и заклинить, иначе потребуется время, чтобы открыть этот отсек. А вопрос жизни и смерти пациента — это минута или даже секунды. Но мы все равно ищем украинские аналоги всех комплектующих и, если они соответствуют требованиям, заказываем их. Если хотите, это наша идеология. Мы сами — производственники и понимаем, что государство должно иметь собственное производство, бизнес должен получать заказы, должны создаваться рабочие места, платиться налоги.

А сколько вообще деталей у скорой помощи и сколько из них украинского производства?

— Без самого автомобиля — около 3 тысяч от креплений до оборудования. Более 60% из этой номенклатуры — украинского производства. И многое мы придумали сами, спроектировали и внедрили в производство на различных предприятиях. Например, в качестве основы интерьера мы используем монолитную стену из стеклопластика, который обладает повышенной устойчивостью к повреждениям и более прочен по сравнению с АБС-пластиковой основой. Эта стена, по отзывам врачей, является наиболее эргономичной и комфортной среди всех интерьеров. А разработали ее наши инженеры на основании опыта самих медиков, с которыми мы постоянно поддерживаем связь и собираем их мнения относительно удобства работы, размещения оборудования, подключений и креплений. На самом деле модернизация у нас идет постоянно.

А что с сервисом? Вы сами обслуживаете машины?

— Для начала нужно понять, что автомобили экстренной медицинской помощи — это, в первую очередь, автомобили. Во всем мире строительство "скорых" — это конверсия базового шасси. И, соответственно, обслуживается такая машина в обычных авторизированных сервисных центрах. Мы, к слову, являемся официальным дилером Peugeot Citroën. И в каждом регионе Украины наши "скорые" проходят сервисное обслуживание в авторизированных центрах этой группы.

А медицинская техника?

— Техника, которая стоит в автомобилях, имеет гарантийный период. Она также закупается либо у производителей, либо у их официальных представителей в Украине. Обслуживание техники ведется либо в рамках регламента, либо по запросу. Это делают либо наши специалисты, либо представители производителя.

То есть такого, что вы заставляете кого-то ремонтировать оборудование или покупать расходники только у вас, нет? Спрашиваю, потому что некоторые СМИ о таком писали.

— Нет, конечно. СМИ много пишут. Но большинство из того, что о нас писали, — это ерунда и вранье. Более того, обслуживание, ремонт техники, покупка запчастей — это все идет через тендеры. И сегодня они открытые и прозрачные. Это открытый рынок.

То есть это ваши конкуренты гадости пишут?

— На этот вопрос я вам точно не отвечу (смеется). Откуда ж мне знать.

В ряде публикаций говорится, что ООО "Автоспецпром" завышает цены на свою продукцию, используя, в том числе, фирмы-прокладки…

— Это полная чушь! Все комплектующие, все те три тысячи деталей и элементов, о которых мы говорили, они покупаются напрямую либо у производителей, либо у официальных дилеров. А если предметно говорить о ценах, то у нас не просто самая низкая цена на рынке за счет масштабов производства. По сравнению с прошлым годом мы смогли понизить цену на нашу продукцию в среднем на 18%! И за счет этого, в том числе, в бюджетах сегодня есть свободные деньги, которые позволяют закупить больше "скорых", чем планировалось. В каком-то регионе на 10 машин больше, в каком-то на 7! Это же здорово! Регионы могут позволить себе дополнительные закупки.

Если говорить про ваши отношения с конкурентами, в первую очередь с "ВиДи Юникомерс". Как бы вы охарактеризовали их? Вы заклятые враги или друзья, которые помогают друг другу?

— Я бы сказал, что в этом сегменте между нами — здоровая конкуренция. У потребителя есть выбор между поставщиками-производителями. А производители, в свою очередь, вынуждены постоянно искать возможности для улучшения качества своей продукции и, одновременно, снижения цены. Нездоровая конкуренция — это когда у потребителя нет выбора. Его вынуждают отдавать предпочтение какому-то одному продукту или компании. Таких ситуаций на рынке просто не может быть. Все торги проходят на ProZorro, вся информация по ним находится в открытом доступе. Вместе с тем, нас нельзя даже считать полноценными конкурентами, как, например, BMW и Mercedes. Группа "ВиДи" предлагает широкий спектр продукции и услуг в автомобильной сфере — от новых машин десятков марок до продажи запчастей и сервиса. У нас же — достаточно узкая ниша по созданию специального транспорта.

А остальные? "Бриорсон", "ДУАЦ"?

Я боюсь ошибиться, но у меня нет данных о том, что упомянутые вами компании кому-то поставляли какие-то автомобили скорой помощи в количестве, которое бы влияло на рынок. Хотя в своей нише эти компании вполне могут занимать ведущее положение. Но мы просто не следим за всеми. Если говорить непосредственно о производстве "скорых", то в стране только мы и "ВиДи Юникомерс" производим их на системной основе. При этом, как я уже говорил, нас нельзя назвать конкурентами в прямом смысле этого слова. Остальные компании, можно сказать, присматриваются к данной сфере. Но сейчас они не производят, а привозят готовый интерьер и тут монтируют. Поэтому я не думаю, что это можно назвать конкуренцией. Единственное проявление борьбы, которое мы наблюдаем, это периодические волны негатива на третьесортных сайтах против нашей компании, о которых вы упомянули. Но я понимаю, что люди, которые это заказывают и пишут, просто не представляют, что такое автомобиль экстренной медицинской помощи и как много нюансов нужно учесть при его производстве. От радиуса разворота базового автомобиля и вплоть до того, чтоб элементы салона не превратились в поражающие элементы при аварии…

Специалисты эти вещи осознают. Поэтому я не могу сказать, что негативные материалы влияют на нашу деятельность. Но читать откровенное вранье неприятно, конечно.

У вас есть понимание, кто стоит за этими публикациями?

— Ну, очевидно — кто-то из конкурентов. Кто именно? — Мы не пытались узнать. Да для нас это не столь и важно. Обеспечить необходимый объем производства с соблюдением качества и стандартов кроме нас никто не сможет.

Так что цель этих публикаций нам не понятна. Единственное что, это влияет на сотрудников. Люди хотят строить карьеру в прозрачных и авторитетных компаниях. И они вроде и видят, что у нас полностью "белая" зарплата, все налоги мы платим, отпуска, контроль качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485, а потом натыкаются на эти статьи…

Сейчас мы рассматриваем возможность исков против ряда изданий, которые допустили распространение откровенных фейков. Но это вопрос юристов. Я не могу тут пока комментировать ситуацию.

Почему вы уверены, что это не попытка снять вас с тендеров?

— У большинства тех, кто участвует в тендерах, кроме нас, нет прямых соглашений с производителями базового шасси. И если завтра какое-то ООО "Рога и копыта" выиграет тендер на поставку, допустим, 20 автомобилей, они не смогут выполнить заказ. У производителей рабочие процессы и заказы рассчитаны на годы вперед. И компания, которая выиграет тендер с помощью демпинга или неконкурентного давления на комиссию, просто не сможет их приобрести. А мы можем привезти и 20, и 50, и 150. Потому что, как я говорил, мы являемся дилерами Peugeot Citroën, потому что наш рабочий день начинается с восходом солнца и потому что мы, любим свое дело! А еще, мы сейчас начали прохождение официальной сертификации, чтобы стать их официальным заводом по конверсии.

Что это значит?

— Без особых подробностей могу сказать, что у Украины есть шанс стать поставщиком автомобилей скорой помощи в страны Европы!