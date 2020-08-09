В Германии конфисковали польские криптовалютные банкоматы

Федеральное агентство по финансовому надзору Германии (BaFin) конфисковало криптовалютные терминалы польского оператора Shitcoins Club из-за несоблюдения регуляторных требований, сообщает Bits.Media.

Как отмечает издание, в феврале ведомство обратилось к родительской фирме KKT UG с требованием прекратить деятельность Shitcoins Club в Германии, так как у оператора криптоматов отсутствовала банковская и торговая лицензия.

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Однако невзирая на требование регулятора, генеральный директор KKT UG Адам Грамовски продолжил оказывать услуги по покупке и продаже цифровых валют через криптоматы на территории страны. Грамовски отказывается комментировать ситуацию.

Терминалы Shitcoins Club размещены во многих крупных торговых центрах и розничных магазинах Европы. В Германии сеть Shitcoins Club владела 17 криптоматами, тогда как на немецком рынке их насчитывается 67. С помощью аппаратов Shitcoins Club пользователи могли купить BTC, ETH, LTC и DASH за евро, доллары США, британские фунты и швейцарские франки.

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Немецкий регулятор ужесточил требования к операторам криптовалютных терминалов после внесения изменений в четвертую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег. В феврале BaFin пояснило, что даже фирмы, работающие за пределами страны, но обслуживающие немецкий рынок, должны объявить о намерении получить лицензию до 31 марта и подать заявку на лицензию до 30 ноября.

В феврале более 40 банков сообщили регулятору о готовности оказывать кастодиальные услуги криптовалютным фирмам. Однако немецкие стартапы до сих пор сталкиваются с проблемами при открытии банковских счетов. Это связано с недоверием банков к индустрии и недостаточной ясностью регулирования.

Напомним, к концу 2018 года количество криптовалютных банкоматов в мире составляло более четырех тысяч.

По данным компании Coin ATM Radar, которая опубликовала карту с 4 тысячами 85 криптовалютными банкоматами в 76 странах мира, в США насчитывалось 1 тысяч 258 криптоматов, из которых более 1 тысячи поддерживают Bitcoin Cash, в Великобритании — более 200 машин, в Центральной Европе — 750, в Южной Америке 65 машин и в Австралии — 54.