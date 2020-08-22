В Южном Судане разбился самолет: погибли 17 человек

В Южном Судане произошло крушении грузового самолета South West Aviation, в результате чего погибли, по меньшей мере, 17 человек.

Авиакатастрофа произошла вблизи столицы страны Джубы, сообщает агентство Xinhua.

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"Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, таким образом, общее число жертв составляет 17", — приводит агентство слова очевидца крушения Джозефа Майома.

По его словам, один человек выжил, он был доставлен в больницу.

Известно, что самолет потерпел крушение после взлета недалеко от жилого района в столице Джубе.

При этом самолет потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта. На место происшествия прибыла команда экстренных служб.

Ранее в Южном Судане из-за столкновений погибли около 300 человек.

Напомним, в швейцарских Альпах 26 июля произошла авария небольшого туристического самолета. В результате авиакатастрофы погибли, по меньшей мере, 4 человека, которые находились на борту.