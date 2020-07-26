В Швейцарии разбился туристический самолет: погибли 4 человека

В швейцарских Альпах в воскресенье, 26 июля, произошла авария небольшого туристического самолета.

В результате авиакатастрофы погибли, по меньшей мере, 4 человека, которые находились на борту, сообщает итальянское агентство ANSA.

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Указано, что авария произошла около 12:25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен.

Как отмечается, туристический самолет вылетел с аэродрома Райхенбах, находящегося в кантоне Берн, куда и должен был вернуться в течение дня.

"Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили четырех погибших пассажиров самолета. Среди погибших граждане Австрии и Швейцарии", — говорится в сообщении.

По факту авиакатастрофы правоохранители начали расследование.

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Днем ранее в Германии самолет врезался в последний этаж многоквартирного дома: в результате авиакатастрофы погибли 3 человека.

Кроме того, аварийная посадка самолета на поле произошла в Ивано-Франковской области, на борту самолета находился только пилот.

Также сообщалось, что в Одессе 17 июня на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". На момент аварии в самолете находились двое мужчин: один из них погиб на месте, другой был госпитализирован.