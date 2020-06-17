В Одессе разбился легкомоторный самолет: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе в среду, 17 июня, на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин".

Самолет производства Одесского авиационного завода упал в районе 6 км Овидиопольской дороги, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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"На момент аварии в самолете находились двое мужчин. Один из них погиб на месте, другой госпитализирован", — говорится в сообщении.

Позже советник главы управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил в Facebook детали авиакатастрофы.

"В Одессе неприятность. Только что упал и разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, из двух человек, находившихся на борту, один погиб. Самолет упал сразу после выполнения взлета на территорию гипермаркета, расположенного рядом с аэродромом", — написал он в соцсети.

По данным местных СМИ, в катастрофе погиб командир воздушного судна, летчик-испытатель Олег Синица. Второго пилота, Юрия Жуковского, в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Телеграм-канал "Думская" опубликовал рассказ очевидца аварии Александра Николова:

"Только что прямо передо мной упал легкий самолет с двумя пилотами, прямо на дорогу. Я сам отключал двигатель и питание. Полиция приехала через 4-5 мин. А теперь о главном — скорой нет уже 15 минут... Пишу, а руки трясутся, люди просто на моих глазах умирают, а сделать ничего нельзя".

По данным полиции, самолет принадлежит одному из предприятий. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения.

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Предварительно событие квалифицировано по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта.

Напомним, ранее самолет Airbus A320, принадлежащий Pakistan International Airlines, потерпел крушение примерно за минуту до планируемой посадки в аэропорту города Карачи. Все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту самолета, погибли. По уточненным данным, в лайнере находилось 107 человек.

