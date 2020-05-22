В Пакистане разбился пассажирский самолет: на борту было 107 человек (ВИДЕО)

В Пакистане, неподалеку от международного аэропорта "Джинна" в городе Карачи, разбился пассажирский самолет Airbus A320. По предварительным данным, на его борту находилось 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает ресурс "Dawn".
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BREAKING: A Pakistan International Airlines (PIA) aircraft has crashed in a residential area near the Karachi Airport. #DawnToday
Лайнер авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший из пакистанского города Лахор в Карачи, упал в жилом районе.
Место крушения самолета в Пакистане. Фото: Twitter/@DDNewslive
На месте аварии работают экстренные службы и спасатели, а в больницах города объявлена чрезвычайная ситуация.
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BREAKING: PIA aircraft crashes in Model Colony near Jinnah international airport Karachi. #DawnToday
По указанию премьер-министра Пакситана Имрана Хана мобилизированы все аварийные службы и ресрусы, на данный момент проводится эвакуация.
Напомним, что 8 января 2020 года в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины". Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, упал вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.
Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.