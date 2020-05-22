В Пакистане разбился пассажирский самолет: на борту было 107 человек (ВИДЕО)

В Пакистане, неподалеку от международного аэропорта "Джинна" в городе Карачи, разбился пассажирский самолет Airbus A320. По предварительным данным, на его борту находилось 99 пассажиров и 8 членов экипажа. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает ресурс "Dawn".

Лайнер авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший из пакистанского города Лахор в Карачи, упал в жилом районе.

Место крушения самолета в Пакистане. Фото: Twitter/@DDNewslive

На месте аварии работают экстренные службы и спасатели, а в больницах города объявлена чрезвычайная ситуация.

По указанию премьер-министра Пакситана Имрана Хана мобилизированы все аварийные службы и ресрусы, на данный момент проводится эвакуация.

#BREAKING: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashed on Friday afternoon in Pakistan's southern port city of Karachi, local media reported. There are no reports about how many passengers were on board. pic.twitter.com/IidKYcckFd — Global Times (@globaltimesnews) May 22, 2020

Напомним, что 8 января 2020 года в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины". Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, упал вскоре после вылета из иранской столицы. Погибли 176 человек. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за уничтожение лайнера.