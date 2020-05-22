Происшествия 1 час назад

Крушение самолета в Пакистане: все пассажиры погибли, разрушены несколько домов

По данным управления гражданской авиации Пакистана, пилот сообщал об отказе двигателя

Место крушения самолета поблизости Карачи. Фото: AP Место крушения самолета поблизости Карачи. Фото: AP
Место крушения самолета поблизости Карачи. Фото: AP

Все пассажиры и члены экипажа, которые находились на борту разбившегося в Пакистане самолета, погибли. По уточненным данным, в лайнере находилось 107 человек. 

Об этом сообщил мэр города Карачи Васим Ахтар, передает Associated Press

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Самолет Airbus A320, принадлежащий Pakistan International Airlines, упал в густонаселенном районе Model Colony на окраине аэропорта "Джинна" поблизости города Карачи. По словам Ахтара, в результате крушения были разрушены по меньше мере пять или шесть домов. Количество пострадавших местных жителей пока не известно.

Самолет упал в густонаселенном районе поблизости аэропорта "Джинна". Фото: AP

Всего на борту самолета, направлявшегося в Карачи из города Лахор, было 99 пассажиров и 8 членов экипажа, уточнил представитель управления гражданской авиации Пакистана Абдул Саттар Кохар. По информации ведомства, пилот сообщил об отказе двигателя. В момент аварии он пытался посадить лайнер. По словам очевидцев, перед падением самолет два или три раза пытались посадить. 

В результате крушения самолета были разрушены по меньшей мере пять или шесть домов. Фото: AP

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Напомним, что самолет Airbus A320, принадлежащий Pakistan International Airlines, потерпел крушение примерно за минуту до планируемой посадки в аэропорту города Карачи. На месте аварии работают экстренные службы и спасатели, а в больницах города объявлена чрезвычайная ситуация. По указанию премьер-министра Пакситана Имрана Хана мобилизированы все аварийные службы и ресурсы, на данный момент проводится эвакуация.

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