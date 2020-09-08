В Киеве избили и обокрали бывшего политзаключенного Балуха

В ночь на вторник, 8 сентября, в Украине избили бывшего политзаключенного Владимира Балуха.

Его состояние тяжелое, сообщил другой бывший узник Кремля Олег Сенцов в Facebook.

"Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются", — рассказал он.

Позже Сенцов добавил, что у Балуха сломана рука и ключица. Угрозы жизни, по его словам, нет.

Как доложили вскоре в Национальной полиции, экс-политзаключенного обокрали при избиении.

В частности, в полиции заявили, что информация об избиении Балуха поступила к ним около 12 часов дня. Его избили на территории киевского "Гидропарка". У Балуха украли телефон и банковскую карту.

На данный момент правоохранители отрабатывают место совершения преступления, устанавливают свидетелей и очевидцев события. Также полицейские пытаются пообщаться с Балухом в больнице, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Они ждут разрешение врачей.

Материалы инцидента зарегистрированы в Днепровском управлении столичной полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация этому событию.

Позже стало известно, что собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по статье разбой Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Тем временем в Офисе президента Украины не исключают наличие политических мотивов в нападении на Балуха.

Сообщается, что Офис президента обеспокоен нападением на Балуха. Подчеркивается, что его избили этой ночью — фактически в годовщину освобождения из плена.

"Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности, политическая", — говорится в сообщении.

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У президента Владимира Зеленского также отмечают, что уличное насилие в Украине достигло угрожающего масштаба.

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", — добавили на Банковой.

Как известно, Владимир Балух — украинский общественный активист, фермер, после 2014 года остался гражданином Украины, отказавшись от российского гражданства. Преследовался оккупационными властями Крыма.

Ранее сообщалось, что Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.

Напомним, 6 сентября 2019 года Владимира Балуха освободили из плена РФ в рамках большого обмена удерживаемыми лицами.