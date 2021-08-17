Политика 1 час назад

В Киеве после драки со следователем задержали главу партии "5.10" Геннадия Балашова

Ранее против политика активизировали дело о строительстве 6-этажного здания в районе Киево-Печерской лавры вместо 4-этажного

Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Фото: Facebook/Игорь Черкезов
Фото: Facebook/Игорь Черкезов
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua
Фото: Страна.ua

Предприниматель, бывший депутат Верховной Рады третьего созыва и лидер партии "5.10" Геннадий Балашов 16 августа был задержан в Печерском управлении полиции Киева. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат бизнесмена Игорь Черезов.

"Сегодня при непонятных следственных действиях был задержан в Печерском РОВД Геннадий Балашов. Это возбуждено еще одно новое уголовное производство, в успешном завершении которого, как, впрочем, и остальных фейковых уголовных дел, для клиента мы уверены. После сегодняшнего "посещения" РОВД у Балашова будут явные проблемы со здоровьем. Ночь он проведет в следственном изоляторе", — сообщил он накануне вечером.

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В свою очередь, по данным "Страны.ua", Балашова задержали из-за драки со следователем в здании управления полиции. Издание также приводит фото стычки, полученные, судя по всему, от Черкезова, на которого оно ссылается. Кроме того, на YouTube-канале издания "Гордон", с основателем которого Дмитрием Гордоном публично конфликтует Балашов, появилось видео самой драки.

При этом Черезов дал понять, что Балашов приходил в полицию за подозрением по другому делу. "Процессуальный хлам", по его словам, вручали в актовом зале райуправления.

Отметим, что ранее правоохранители активизировали расследование дела о незаконном строительстве многоквартирного дома в центре Киева на улице Редутной, 60 — в буферной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Киев: Собор Святой Софии и прилегающие монастырские здания, Киево-Печерская Лавра".

Так, в мае Госбюро расследований провело обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации, расследуя, почему чиновники не остановили строительство шестиэтажного здания, хотя по градостроительным условиям застройщик вправе построить там жилой дом высотой не более четырех этажей.

В свою очередь в начале июля в полицию вызвали Балашова, который продавал в этом здании недвижимость, для вручения подозрения по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса (умышленное разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Однако впоследствии на суде по избранию ему меры пресечения по ходатайству прокуратуры защите политика удалось доказать, что тот в принципе не является подозреваемым.

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