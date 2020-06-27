Наше право — жизнь без боли!: В Киеве митингуют за легализацию каннабиса (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 27 июня, под зданием Офиса Президента Украины проходит акция "Наше право жить без боли!" в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков.

Как сообщает корреспондент Delo.ua, участники марша требуют узаконить контролируемое обращение каннабиса и его производных для нужд медицины и науки.

На акции планировалось выступление электронных музыкантов: tofudj, Nastya Vogan, Borys и дуэт Spekulant.

Организаторами Марша Свободы в этом году выступили общественные организации "МОСТ", "Афина. Женщины против рака", "Ветераны за Медицинский Каннабис", "United Experienсе", "Украинская Студенты за Свободу", партия "Демократична Сокира" и Партия Зеленых Украины.

В пресс-релизе отмечается, что медицинские пациенты, деятели культуры и общественные активисты будут требовать от Президента, правительства и парламента принять безотлагательные меры для обеспечения доступа тяжелобольных украинцев к лечению препаратами на основе медицинского каннабиса.

Также от власти планируют требовать публичного отчета о причинах провала реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков, которой в частности предусмотрено начало научных исследований каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных форм.

"Конституция Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Защита жизни человека является обязанностью государства. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов / ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека" — говорится в заявлении организаторов.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 по результатам рассмотрения электронной петиции, которая набрала более 25 тысяч подписей, проект Закона Украины "О фундаментальном праве человека на жизнь" был внесен в Верховную Раду Украины.

Однако законопроект 10313 так и не был рассмотрен. В августе 2019 года экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в блокировании правительственной инициативы по урегулированию доступа медицинских пациентов к препаратам каннабиса.

Напомним, в настоящее время движение по созданию контролируемого оборота полного спектра лекарств на основе каннабиса приостановлено. Об этом во время пресс-конференции, проведенной в конце января, заявил директор Украинского мониторингового и медицинского центра по наркотикам и алкоголю Минздрава Сергей Шум.

Что касается Министерства внутренних дел, последняя реакция от них поступала в начале января: в своем видео-обращении заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что легализации каннабиса в Украине не будет. Эксперты и пациенты, в свою очередь, настаивают, что люди должны получать необходимое и научно обоснованное лечение.