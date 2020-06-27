Общество 2 часа назад

Наше право — жизнь без боли!: В Киеве митингуют за легализацию каннабиса (ФОТО, ВИДЕО)

Организаторами Марша Свободы выступили общественные организации "МОСТ", "Афина. Женщины против рака", "Ветераны за Медицинский Каннабис", United Experienсе, "Украинская Студенты за Свободу", партия "Демократична Сокира" и Партия Зеленых Украины

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Сегодня, 27 июня, под зданием Офиса Президента Украины проходит акция "Наше право жить без боли!" в рамках ежегодного Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков.

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Как сообщает корреспондент Delo.ua, участники марша требуют узаконить контролируемое обращение каннабиса и его производных для нужд медицины и науки.

На акции планировалось выступление электронных музыкантов: tofudj, Nastya Vogan, Borys и дуэт Spekulant.

Организаторами Марша Свободы в этом году выступили общественные организации "МОСТ", "Афина. Женщины против рака", "Ветераны за Медицинский Каннабис", "United Experienсе", "Украинская Студенты за Свободу", партия "Демократична Сокира" и Партия Зеленых Украины.

В пресс-релизе отмечается, что медицинские пациенты, деятели культуры и общественные активисты будут требовать от Президента, правительства и парламента принять безотлагательные меры для обеспечения доступа тяжелобольных украинцев к лечению препаратами на основе медицинского каннабиса.

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Также от власти планируют требовать публичного отчета о причинах провала реализации Стратегии государственной политики в отношении наркотиков, которой в частности предусмотрено начало научных исследований каннабиноидов, как анальгетиков и других лекарственных форм.

"Конституция Украины определяет человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность как высшую социальную ценность. Защита жизни человека является обязанностью государства. Поэтому мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов / ок, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека" — говорится в заявлении организаторов.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 по результатам рассмотрения электронной петиции, которая набрала более 25 тысяч подписей, проект Закона Украины "О фундаментальном праве человека на жизнь" был внесен в Верховную Раду Украины.

Однако законопроект 10313 так и не был рассмотрен. В августе 2019 года экс-руководительница МЗ Ульяна Супрун обвинила министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в блокировании правительственной инициативы по урегулированию доступа медицинских пациентов к препаратам каннабиса.

Напомним, в настоящее время движение по созданию контролируемого оборота полного спектра лекарств на основе каннабиса приостановлено. Об этом во время пресс-конференции, проведенной в конце января, заявил директор Украинского мониторингового и медицинского центра по наркотикам и алкоголю Минздрава Сергей Шум.

Что касается Министерства внутренних дел, последняя реакция от них поступала в начале января: в своем видео-обращении заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили заявил, что легализации каннабиса в Украине не будет. Эксперты и пациенты, в свою очередь, настаивают, что люди должны получать необходимое и научно обоснованное лечение. 

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