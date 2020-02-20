В Киеве задержали директора госпредприятия, требующего "откаты" от бизнесмена (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала в Киеве директора одесского государственного предприятия, который требовал более полумиллиона гривен от руководителя охранной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, чиновник требовал "откаты" от директора фирмы, обеспечивающей охрану территории и зданий госпредприятия. Размер ежемесячной "дани" за продление срока действия договора он установил в размере 205 тысяч гривен.

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В дальнейшем во время встречи с предпринимателем чиновник выдвинул требование о предоставлении ему 553 тысяч гривен за период с декабря 2019 года по февраль 2020 года. Под контролем правоохранителей предприниматель передал чиновнику оговоренную сумму двумя частями.

Во время передачи второго транша в сумме 500 тысяч гривен директора госпредприятия задержали.

В рамках уголовного производства проверяется возможная причастность к сделке директора госпредприятия и работников правоохранительных органов.

Напомним, в декабре 2019 года сотрудники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили двух руководителей территориальных подразделений СБУ на вымогательстве денег у прозрачных бизнес-структур при проведении процедур публичных закупок.