В киевском ТРЦ "Гулливер" выставили двухметровых коров в поддержку фонда "Таблеточки"

24 сентября состоялась презентация большого благотворительного арт-проекта "Українські корівки", инициированного компанией "Молоко від Фермера" в поддержку фонда "Таблеточки", который с 2011 года защищает интересы онкобольных детей и их семей в Украине.

В течение трех месяцев десять современных украинских художников работали в творческой лаборатории над росписью двухметровых коровок, трансформируя их в арт-объекты — символы свободы, самовыражения и креативной энергии.

Участники проекта: Лилит Саркисян, Соня Морозюк, Маша Туманова, Kosko, Анна Богданова, Александра Величко, Анна Богачук, Art Banditka, Екатерина Дашивец, Braty. 25 сентября на руфтопе торгово-развлекательного центра "Гулливер" пройдет благотворительная экскурсия и мастер-классы в поддержку фонда, а саму экспозицию можно будет посмотреть в свободном доступе на первом, третьем и четвертом этажах ТРЦ.

С программой мероприятий можно ознакомится в Facebook компании "Молоко від Фермера". Экспозиция работает с 26 сентября по 5 октября, с 10:00 — 22:00 в ТРЦ "Гулливер".