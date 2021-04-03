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В Крыму блокируют 27 украинских сайтов, преимущественно новостных — правозащитники

Минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа

Фото: roskomsvoboda.org Фото: roskomsvoboda.org
Фото: roskomsvoboda.org

В аннексированном Россией Крыму полностью заблокированы 27 украинских сайтов.

Подавляющие большинство из них — онлайн-медиа, сообщает "Крымская правозащитная группа".

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Согласно результатам исследования, минимум 12 провайдеров в 12 крымских населенных пунктах полностью блокируют сайты 22 украинских медиа.

Среди них: "Укринформ", "Цензор.нет", QHA, "След.нет", "Информационное сопротивление", UAinfo, Blackseanews, "112 телеканал", "Апостроф", "Главком", "Главное", "Громадське радіо", "Центр журналистских расследований", "Подробности", "Стрічка", "ТонеТо", ТСН, "Депо", "Украинская правда", "РБК-Украина", "Зеркало недели", "Херсон Daily".

Также полностью заблокированы сайты Меджлиса крымскотатарского народа, "Свидетелей Иеговы", Министерства по вопросам реинтеграции ВОТ Украины, организации "Хизб ут-Тахрир" и соцсети LinkedIn.

Указано, что проверку доступности сайтов проводили в феврале-марте 2021 года.

Правозащитники отмечают, что блокирование украинских онлайн-медиа на территории оккупированного Крыма нарушает право жителей полуострова на доступ к информации.

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Ранее сообщалось, что в аннексированном Россией Крыму 10 провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова блокируют 20 украинских информационных сайтов.

Напомним, харьковский суд закрыл доступ к следующим Telegram-каналам: "Резидент", "Легитимный", "Картель" и "Сплетница".

Позднее в НКРСИ заявили, что что следственный судья Голосеевского районного суда Киева 4 февраля наложил "арест на имущественные права интеллектуальной собственности, возникающие у пользователей сети Интернет" при использовании ряда веб-ресурсов, путем обязательства интернет-провайдеров закрыть к ним доступ.

В список попали преимущественно "мусорные" сайты, мелкие новостные ресурсы, в том числе ряд винницких СМИ, сайты о криптовалютах, однако попали в него и блог-платформа LiveJournal ("Живой Журнал"), раздел веб-сервиса для хостинга и разработки IT-проектов GitHub, сервис статистики Telegram-каналов TGstat и сайт крупного российского новостного ресурса РБК. Всего список насчитывает 426 интернет-сайтов.

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