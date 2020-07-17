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Банки 1 час назад

В МВФ напомнили о независимости НБУ в комментарии о назначении нового главы

В Международном валютном фонде отреагировали на назначение Кирилла Шевченко новым руководителем Нацбанка

Йоста Люнгман. Фото: opinionua.com Йоста Люнгман. Фото: opinionua.com
Йоста Люнгман. Фото: opinionua.com

В Международному валютном фонде пожелали удачи новому главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко и пожелали, чтобы независимость НБУ и присущий регулятору высокий уровень профессионализма были ограждены при нем.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, сообщает "Укринформ".

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"Сегодня (16 июля — Delo.ua) господин Кирилл Шевченко был утвержден председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины", — заявил постпред.

"Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя", — подчеркнул Люнгман.

Напомним, накануне глава МВФ еще раз заявила Владимиру Зеленскому, что независимость Нацбанка — ключевое  условие для получения Украиной кредитов от Фонда.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить председателем Национального банка Украины главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

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16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 332 депутата.

Как известно, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.

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