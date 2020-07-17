В МВФ напомнили о независимости НБУ в комментарии о назначении нового главы

В Международному валютном фонде пожелали удачи новому главе Национального банка Украины Кириллу Шевченко и пожелали, чтобы независимость НБУ и присущий регулятору высокий уровень профессионализма были ограждены при нем.

Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, сообщает "Укринформ".

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"Сегодня (16 июля — Delo.ua) господин Кирилл Шевченко был утвержден председателем Национального Банка Украины. Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины", — заявил постпред.

"Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя", — подчеркнул Люнгман.

Напомним, накануне глава МВФ еще раз заявила Владимиру Зеленскому, что независимость Нацбанка — ключевое условие для получения Украиной кредитов от Фонда.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде назначить председателем Национального банка Украины главу правления государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

16 июля Верховная Рада поддержала кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. За соответствующее решение проголосовали 332 депутата.

Как известно, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию.