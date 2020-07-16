На кандидатуру Шевченко в качестве главы НБУ рынок отреагировал падением гривни

Реакцию наличного рынка на внесение президентом Владимиром Зеленским кандидатуры главы "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на должность главы НБУ в Верховную раду, украинцы увидели уже с самого утра — и евро, и доллар в обменниках определенно подскочили в цене.

Тем временем, межбанковский валютный рынок новость о кандидате Шевченко на пост главы НБУ воспринял более спокойно — доллар подорожал не так значительно, а евро даже подешевел.

Спокойную реакцию межбанка можно объяснить тем, что в своем большинстве его участники, а также аналитики рынка, еще до того, как Зеленский определился с кандидатом на должность главы НБУ — на этапе обсуждения возможных кандидатур на главу НБУ — называли Шевченко неплохим вариантом и таким, что более или менее сможет сохранить независимость НБУ.

В частности, в комментарии Delo.ua эксперт института Growford Алексей Кущ назвал Шевченко независимым человеком — таким, которого офис президента контролировать не сможет.

Читайте также: Верховная Рада избрала нового главу Нацбанка

Напомним, накануне глава МВФ еще раз заявила Владимиру Зеленскому, что независимость Нацбанка — ключевое условие для получения Украиной кредитов от Фонда.

Тем временем, по сравнению со средой, 15 июля, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на четверг, 16 июля, больше чем на 2 копейки — с 27,1436 грн/доллар до 27,119 грн/доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 16 июля:

✅ 1 доллар США — 27,119 грн;

✅ 1 евро — 31,0309 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 28,7887 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,2621 грн.

На межбанковском валютном рынке 16 июля доллар, по сравнению со средой, в покупке подорожал на 3,5 копейки, в продаже — на 4,5 копейки. В среду, 15 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,1550/27,1750 грн/доллар, а уже в четверг, 16 июля, открылся в диапазоне 27,19/27,22 грн за доллар.

Евро на межбанке подешевел в покупке на 4 копейки, в продаже — на 3 копейки. 16 июля торги по евро стартовали в диапазоне 30,9884/31,0226 грн за евро. 15 июля закрылись на уровне — 31,03/31,0528 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 27,05-27,30 грн/доллар, по евро — 30,63-31,21 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 27,22 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,27 грн/доллар. В среду доллар покупали дешевле на 16 копеек, продавали дешевле на 15 копейки. Курс был 27,06/27,12 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 30,83/30,90 грн/евро. В среду евро покупали дешевле на 26 копеек, продавали дешевле на 22 копейки. Курс был 30,57/30,68 грн/евро.