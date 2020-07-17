Финансы 20 минут назад

Независимость и валютная либерализация: бизнес озвучил ожидания от нового главы Нацбанка

Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала ТОП-5 ожиданий бизнеса от нового главы НБУ

Фото: пресс-служба НБУ Фото: пресс-служба НБУ
Фото: пресс-служба НБУ

Европейская Бизнес Ассоциация поздравила Кирилла Шевченко с назначением на должность предсетателя Нацбанка Украины и озвучила 5 первоочередных шагов, которые ожидает бизнес от нового главы НБУ.

"От имени бизнес-сообщества приветствуем нового главу НБУ с назначением! Это действительно ответственная задача и большой вызов — возглавлять такую ​​структуру. Желаем вдохновения и сил продолжать начатые в стране изменения, для обеспечения экономического роста и макроэкономической стабильности", — передает пресс-служба ЕВА слова исполнительного директора ассоциации Анны Деревянко.

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В целом, в  ЕВА ожидают, что Кирилл Шевченко  с его командой продолжит курс, взятый предыдущим правлением Нацбанка, а именно: 

1. Продолжит курс на макроэкономическую стабильность и устойчивый экономический рост. Ситуация, в том числе и с коронавирусом, продемонстрировала, что финансовая и банковская система, в частности, хорошо подготовлены. Прозрачный, стабильный и конкурентный финансовый сектор — важная составляющая экономического роста страны. Поэтому критически важно продолжать курс в этом направлении, включая сотрудничество с МВФ.

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2. Продолжит движение в направлении валютной либерализации, которая стала долгожданным и необходимым изменением в банковском регулировании, целью которой является установление режима свободного движения капитала.

3. Будет поддерживать независимость НБУ, без вмешательств в политику регулятора и без отката назад начатых реформ в финансовом секторе.

4. Будет поддерживать функционирование банковской системы с высокой ликвидностью.

5. Будет обеспечивать таргетирование инфляции в пределах прогнозируемого коридора.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала назначение Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины. Он сменил на этой должности Якова Смолия, который подал в отставку вечером 1 июля, мотивировав свой уход политическим давлением на него.

В заявлении об отставке Смолий не конкретизировал, в чем это давление заключается, но участники финансовых рынков и политики указывали на то, что от НБУ политическое руководство страны требовало отказаться от жесткого сдерживания инфляции. В дальнейшем это косвенно подтвердил президент Владимир Зеленский, напомнив, что средний курс доллара в госбюжете ощутимо выше, чем текущий, что в свою очередь лишает госбюджет запланированных доходов.  

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