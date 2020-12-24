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В мире 1 час назад

В NASA показали, как ровер Perseverance приземлится на Марс (ВИДЕО)

Марсоход должен достигнуть планеты через два месяца — 18 февраля 2021 года

Фото: скрин видео NASA Фото: скрин видео NASA
Фото: скрин видео NASA

Агентство NASA на своем YouTube-канале опубликовало анимированное видео, показывающее, как ровер Perseverance будет садиться на поверхность Марса.

По стилистике ролик напоминает трейлер научно-фантастического кино, этому способствует не только видеоряд, но и музыка и описание видео.

Кратко и по делу в Telegram

"Чтобы добраться до поверхности красной планеты марсоходу необходимо выжить во время мучительного последнего этапа, известного под названием "Вход. Спуск. Приземление", — подписали специалисты тизер приземления.

Как видно в видео, после вхождения в атмосферу планеты капсула с марсоходом сначала будет спускаться на парашюте, неподалеку от поверхности раскроется — из нее вместе с ровером вылетит дрон. С помощью своих двигателей он должен обеспечить Perseverance мягкую посадку.

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По расчетам агентства, ровер преодолеет путь в 470 млн км и должен достигнуть Марса через два месяца — 18 февраля 2021 года.

Уже на планете Perseverance должен будет собрать информацию о местном климате, найти признаки микробной жизни и собрать необходимые образцы.

Напомним, ранее американская компания Firefly Black (штат Техас), которая принадлежит бизнесмену украинского происхождения Максиму Полякову, стала одним из победителей тендера американского космического агентства NASA на запуск в космос небольших спутников.

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