Политика 1 час назад

В партии "За майбутнє" решили ввести в руководящие органы не менее 40% женщин

Сегодня в руководящих органах почти всех партий Украины находятся в большинстве своем мужчины, отметил глава партии Игорь Палица

Фото: пресс-служба партии "За майбутнє" Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"
Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

12 июня в Буковеле состоялся Всеукраинский съезд партии "ЗА МАЙБУТНЄ" с участием депутатов Верховной Рады и представителей областных организаций со всей Украины, по результатам которого женское и молодежное движения официально стали структурными подразделениями партии "ЗА МАЙБУТНЄ", а также были введены этические нормы и механизмы контроля за их соблюдением. Об этом сообщили в пресс-службе партии. 

Кроме того, было оговорено, что на следующем съезде партия примет решение о представительстве женщин в руководящих органах партии — не менее 40%, как и в избирательных списках.

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Как рассказал лидер партии Игорь Палица, на съезде были определены приоритетные направления работы на ближайшее время. Это, в частности, борьба за снижение коммунальных тарифов, уменьшение налогового давления на предпринимателей и развитие местных общин.

Также по результатам съезда был принят ряд важных решений, касающихся партийной организации и дисциплины. Во-первых, женское движение и молодежное движение стали структурными подразделениями партии "ЗА МАЙБУТНЄ" — это официально закреплено в уставе. Кроме того, есть видение на следующем съезде партии принять решение о представительстве женщин в руководящих органах партии — их должно быть не менее 40%, как и в избирательных списках.

игорь палица

Фото: пресс-служба партии "За майбутнє"

"Это действительно революционное решение, ведь сегодня в руководящих органах почти всех партий мужчины. Партия "ЗА МАЙБУТНЄ" — единственная сила, которая дает женщинам реальные возможности влиять на политическую ситуацию в стране", — отметил Игорь Палица.

Кроме того, были утверждены нормы и механизмы контроля за их соблюдением представителями партии.

Как известно, партия "ЗА МАЙБУТНЄ", которая была создана в мае 2020 года, по результатам местных выборов 25 октября 2020 года набрала 11,42% голосов избирателей, получила второе место по количеству избранных председателей территориальных общин и более 4000 депутатов местных советов. В общем от партии были избраны мэры 3 областных центров, 23 городов, главы 32 поселков и 39 сел. В Верховной Раде партия представлена ​​группой из 22 народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

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