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В мире 30 минут назад

В России экс-нардепа от Партии регионов на девять лет отправили в тюрьму

Климец был признан виновным в подозрении на дачу особо крупной взятки. Вместе с ним тюремные сроки получили его двое подельников

Павел Климец. Фото: Facebook Павел Климец. Фото: Facebook
Павел Климец. Фото: Facebook

Пресненский суд Москвы назначил девять лет колонии строгого режима украинского бизнесмену, бывшему депутату Верховной Рады Украины от Партии регионов, владельцу компании "Олимп" Павлу Климцу за покушение на дачу особо крупной взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая, передает "Интерфакс".

По информации агентства, еще двое фигурантов дела — Юлия Самойлова и Андрей Грохольский — получили восемь и пять лет колонии общего режима, соответственно.

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Климец был признан виновным в подозрении на дачу особо крупной взятки, Самойлова — на посредничество во взяточничестве, а Грохольский — в особо крупном мошенничестве.

В Следственном комитете города Москвы заявили, что Климец в 2017 году при помощи взятки должностным лицам правоохранительных органов пытался вернуть себе контроль над коньячным заводом "Бахчисарай", расположенном в оккупированном РФ Крыму (в формулировке СК РФ "для разрешения сложной судебно-следственной ситуации, усугублявшей деятельность завода"). Размер взятки составил 20 млн рублей (около $330 тысяч).

Кроме этого, по данным российского следствия, Грохольский якобы ввел в заблуждение бывшего адвоката Гора Чудопалова, сообщив, что может помочь решить проблемы Климца — снять арест с завода.

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На самом деле, как заявили в СК РФ, Грохольский такой возможности не имел, а завладев деньгами Климца, которые ему передал Чудопалов, похитил их.

В агентстве добавили, что многочисленные встречи фигурантов дела проходили в Москве.

В отношении Чудопалова уголовное дело было прекращено в связи с его искренним раскаянием и изобличением соучастников.

Напомним, в середине августа 2019 года генеральный директор корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) и бывший владелец футбольного клуба "Кубань" Олег Мкртчан был признан виновным в хищении более 1 млрд рублей и приговорен к девяти годам колонии общего режима.

В конце декабря 2018 года Следственный комитет ужесточил обвинение Мкртчану и вместо хищения 1 млрд рублей вменил ему хищение 85 млрд рублей у ВЭБа.

Его обвинили в том, что ВЭБ в 2011 году выдал кредит в 85 млрд рублей ИСД на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций этого предприятия. На часть этих денег была построена электростанция для комбината и закуплено новое оборудование.

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