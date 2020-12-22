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В мире 1 час назад

В России перед новогодними праздниками восстановили вытрезвители

Закон о вытрезвителях должен вступить в силу 1 января 2021 года

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

Госдума приняла закон о восстановлении в России системы вытрезвителей. В первом чтении документ одобрили в ноябре прошлого года, передает РИА Новости.

По информации агентства, у местных властей появятся полномочия "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения", в том числе регионам предстоит организовать деятельность спецучреждений.

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Уточняется, что их будут создавать на основе соглашений о государственно-частном и о муниципально-частном партнерстве.

Предполагается, что правила организации вытрезвителей будут утверждать Минздрав, МВД и Минтруд.

При этом, решение об открытии данных учреждений на территории того или иного региона может принимать исключительно его руководство.

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Как отмечает "Уралинформбюро", вытрезвители были упразднены в России в 2011 году. Спустя несколько лет начались разговоры о необходимости их возрождения.

В ноябре 2019-го соответствующий законопроект был принят в первом чтении, на его доработку ко второму чтению потребовался год.

По словам председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем 1 500 рублей за ночь, точные расценки субъекты будут устанавливать самостоятельно.

Парламентарий добавил, что с 1 января 2021 года документ должен вступить в силу, информирует ТАСС.

Напомним, с такой инициативой российские политики выступали и раньше. В частности, возвращение спецучреждения для содержания и деинтоксикации граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, предлагали в 2015 году.

В 2008-м тогдашний министр внутренних дел РФ Рашид Нургалиев призывал восстановить в стране принудительное лечение граждан от алкоголизма.

 

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