В Украине число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 9,4 тысячи

По состоянию на 1 января Украине за время эпидемии коронавирусной болезни выявлено 1 млн 064 тысячи 479 заразившихся, из чего за последние сутки — 9432. Об этом свидетельствуют данные в системе мониторинга распространения эпидемии Совета нацбезопасности и обороны.

Выздоровевших от Covid-19 за прошлые сутки зафиксировали 10016, а умерших — 147, за все время — 720009 и 18680 соответственно.

Общее количество выявленных случаев заражения по областям: Винницкая — 22735, Волынская — 33207, Днепропетровская — 58991, Донецкая, 36909, Житомирская — 39604, Закарпатская — 28313, Запорожская — 54607, Ивано-Франковская — 43341, Киевская — 59831, Кировоградская — 8522, Луганская — 10830, Львовская — 61696, Николаевская — 31314, Одесская — 71669, Полтавская — 36598, Ровенская — 41275, Сумская — 40989, Тернопольская — 34194, Харьковская — 70090, Херсонская — 17906, Хмельницкая — 39692, Черкаская — 39351, Черновицкая — 40225, Черниговская — 30234, Киев — 112356.

Напомним, за предыдущие сутки было зафиксировано 9,7 тысячи заразившихся и 209 умерших.

Отметим также, что накануне Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину "в максимально короткие сроки" 1,9 млн доз вакцины от Covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech.

В свою очередь, в украинском МИД заявили, что Польша предложила поделиться с Украиной 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни после того, как получит вакцину сама.