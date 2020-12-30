Наука 1 час назад

На заводе "Биофарма" заявили, что их препарат помогает больным коронавирусом

Однако биофизики сомневаются в эффективности разработанного препарата

На заводе "Биофарма" заявили, что их препарат помогает больным коронавирусом На заводе "Биофарма" заявили, что их препарат помогает больным коронавирусом

Украинская компания "Биофарма", которой частично владеет предприниматель Василий Хмельницкий, создала и выпустила лекарства, которые теперь применяют для лечения коронавируса.

Об этом сообщает издание MC.today.

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Указано, что препарат, разработанный "Биофармой", называется "Биовен". Это — 10% иммуноглобулин. Вещество это не новое — этот же препарат уже около 10 лет используют для лечения сложных бактериальных пневмоний.

В "Биофарме" решили проверить, будет ли это вещество эффективно для лечения от коронавируса. Исследование началось в мае и на данный момент закончено.

Оно якобы показало, что при применении "Биовена" смертность в сложных случаях сократилась с 23,6% до 6,25%. А в случаях средней тяжести пациенты стали быстрее выздоравливать — в среднем за пять дней вместо девяти.

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Препарат "Биофармы" уже внесли в протокол лечения для украинских больных. Государство выделило на него до конца декабря 86 млн грн. Более того, "Биовен" уже начали применять.

В то же время биофизик Семен Есилевский поставил под сомнение эффективность разработанного препарата.

"Если вы вдруг хотели воочию увидеть недосягаемый, не побоюсь этого слова, галактический уровень доказательной базы биовена, который спешно включили в наши самобытные ковидные протоколы и будут закупать за бюджетные средства, то вот, авторы исследования опубликовали статью с его результатами. Если я не ошибаюсь, уже после того, как препарат включили в протокол, но это мелочи", — отметил он.

По его словам, исследование проводилось без слепого контроля.

"Исследовалось использование препарата против неиспользования. Все! Никакого плацебо, никакого ослепления (ни одинарного, ни двойного), да еще и на фоне сложной и вариабельной базовой терапии. На этом пункте, вообще-то, можно сразу закапывать и ставить крест. Авторы долго обсасывают процедуры рандомизации, но без плацебо и ослепления — это ритуальные танцы карго-культа", — считает биофизик.

Он также рассказал, что закончили исследование всего 33 человека в экспериментальной и 29 человек в контрольной группах.

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"На таких крошечных выборках, при отсутствии плацебо и ослепления, и при значительной вариабельности базовой терапии, получаемой пациентами, физически невозможно сделать какие-либо выводы об эффективности препарата. От слова никак", — заявил Есилевский.

По его словам, в экспериментальной группе дексаметазон получали 40% пациентов, а в контрольной — 30%.

"А ничего, что дексаметазон достоверно улучшает состояние тяжелых больных ковидом? С чего вы вдруг уверены, что это эффект биовена, а не тупо разница в приеме дексаметазона?" — поинтересовался эксперт.

При этом базовая терапия "по протоколам МОЗ" менялась вместе с протоколами несколько раз, что никак не учтено.

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"Кроме того, из таблиц видно, что базовая терапия была существенно разной, и назначалась пациентам индивидуально, исходя из их текущего состояния. Как можно вообще такое сравнивать, не имея выборок в тысячи человек? (спойлер: никак). В исследовании было всего 66 пациентов, но в аффилиациях указано аж 10 медицинских центров. То есть менее 10 человек на центр (4–5 на группу) в мультицентровом исследовании? Вы серьезно, что ли?! Экспериментальная и контрольная выборки по каждому центру обязаны быть статистически сопоставимыми, но если у вас по 4–5 человек, — это же тупо невозможно", — утверждает биофизик.

К тому же он раскритиковал первичные критерии исследования.

"Их четыре. Два адекватных (сатурация и частота дыхания), а два странных: достижение определенного числа лимфоцитов и нормализация температуры на сутки без жаропонижающих. При этом число дней на кислороде и число дней в стационаре у них вторичные критерии. Почему? Где логика? Если ввести стопятьсот левых критериев, то по каким-то из них можно найти p<0.05, особенно на такой крошечной выборке", — резюмировал Есилевский.

Напомним, по состоянию на 30 декабря в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано 1 045 348 заразившихся, из чего 7 986 за последние сутки.

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