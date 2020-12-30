Политика 1 час назад

Польша предложила Украине 1,5 млн доз вакцины от Covid-19 — МИД

Переговоры ведутся еще с рядом стран, однако замминистра не назвал их, сославшись на соглашения о неразглашении

Фото: МИД Польши Фото: МИД Польши
Фото: МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявляет, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о 1,5 млн доз вакцины, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", — сказал он.

Кратко и по делу в Telegram

По словам замминистра, еще с середины лета этого года МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывали на тот момент и сейчас уже разработали вакцины.

"Главным ответственным органом исполнительной власти по этому вопросу является Министерство здравоохранения Украины. Мы очень оперативно информируем наших коллег из Минздрава о возможности начала переговорных процессов. На данный момент при содействии МИД нашими коллегами из Минздрава подписан ряд соглашений о неразглашении, в этой связи я несколько ограничен называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины", — отметил Енин.

Читайте также:
Украина нашла решение проблемы с доставкой вакцины при -80°C — Ляшко

Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", — добавил чиновник.

Напомним, на прошлой неделе глава представительства Украины в Европейском союзе Николай Точицкий заявил, что Украина обсуждает получение вакцины от Covid-19 через посредничество Польши, однако объемы возможной поставки не называл.

Накануне же глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме России.

Тем временем Министерство здравоохранения уже заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки 1,9 млн доз вакцины от Covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech через ее представителя в Украине — компанию "Лекхим".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

На заводе "Биофарма" заявили, что их препарат помогает больным коронавирусом
На заводе "Биофарма" заявили, что их препарат помогает больным коронавирусом
Глава МИД выступил за введение в Украине двойного гражданства, но не с Россией
Глава МИД выступил за введение в Украине двойного гражданства, но не с Россией
Минздрав закупил у китайской Sinovac 1,9 млн доз вакцины от Covid-19
Минздрав закупил у китайской Sinovac 1,9 млн доз вакцины от Covid-19
Загрузка...
Новое видео
Принимать решения опираясь на цифры или на интуицию? Михаил Шелемба, Датагруп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Зеленский издал указ об отстранении главы КСУ Тупицкого

  3. "Компромисс был ошибкой": СНБО одобрил проект Зеленского о тюрьме за ложь в е-декларациях

  4. На одесской трассе под Киевом столкнулись восемь автомобилей (ФОТО)

  5. Минобороны договорилось с КБ "Луч" о поставке ракетных комплексов "Нептун"

Ивент
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Монетизация талантов, инструменты накопления и мышление лидера: инсайты спикеров Zavtra
Ежегодно бизнес/медиа бюро еkonomika+ вместе с онлайн-медиа Delo.ua и дайджестом современной женщины WoMo собирает тинейджеров-лидеров, которые делятся со сверстниками актуальными навыками и знаниями
Загрузка...