Польша предложила Украине 1,5 млн доз вакцины от Covid-19 — МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявляет, что Польша может передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавирусной болезни. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Польская сторона в очередной раз продемонстрировала свое дружественное отношение к украинской стороне, предложив нам определенное количество вакцины. Речь идет где-то о 1,5 млн доз вакцины, которые польская сторона могла бы передать украинской после получения соответствующего количества вакцин самой Польшей", — сказал он.

По словам замминистра, еще с середины лета этого года МИД и заграничные дипломатические учреждения активно работают в странах-потенциальных производителях вакцин с целью установления прямых контактов не только с правительствами указанных государств, но и с владельцами компаний, которые разрабатывали на тот момент и сейчас уже разработали вакцины.

"Главным ответственным органом исполнительной власти по этому вопросу является Министерство здравоохранения Украины. Мы очень оперативно информируем наших коллег из Минздрава о возможности начала переговорных процессов. На данный момент при содействии МИД нашими коллегами из Минздрава подписан ряд соглашений о неразглашении, в этой связи я несколько ограничен называть компании и страны, с которыми ведутся переговоры о заключении в дальнейшем форвардных контрактов для поставки вакцины", — отметил Енин.

Он подчеркнул, что география переговоров не ограничивается Европой или Америкой, и МИД так же активно работает и на азиатском направлении.

"Мы рассчитываем, что реальная масштабная вакцинация могла бы начаться в Украине до конца первого полугодия следующего года", — добавил чиновник.

Напомним, на прошлой неделе глава представительства Украины в Европейском союзе Николай Точицкий заявил, что Украина обсуждает получение вакцины от Covid-19 через посредничество Польши, однако объемы возможной поставки не называл.

Накануне же глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти Украины ведут переговоры со всеми производителями вакцин от коронавируса, кроме России.

Тем временем Министерство здравоохранения уже заключило контракт о поставках в Украину в максимально короткие сроки 1,9 млн доз вакцины от Covid-19 производства китайской компании Sinovac Biotech через ее представителя в Украине — компанию "Лекхим".