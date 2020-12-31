В Украине за сутки почти 9700 новых заражений коронавирусом, 209 человек умерли

В Украине по состоянию на утро 31 декабря 2020 года зафиксировано 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2704 человека, летальных случаев — 209, выздоровели — 11 тысяч 803 человека, осуществлено тестирований за сутки — 58 тысяч 547 (в том числе методом ПЦР — 38 тысяч 932, методом ИФА — 19 тысяч 615).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 1 млн 55 тысяч 47 человек, выздоровели — 709 тысяч 993 человека, летальных исходов — 18 тысяч 533, проведено ПЦР-тестов — 5 млн 585 тысяч 615.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 111 тысяч 471 случай;

Винницкая область — 22 тысячи 500 случаев;

Волынская область — 33 тысячи 16 случаев;

Днепропетровская область — 58 тысяч 561 случай;

Донецкая область — 36 тысяч 391 случай;

Житомирская область — 39 тысяч 202 случая;

Закарпатская область — 28 тысяч 200 случаев;

Запорожская область — 54 тысячи 88 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 тысячи 190 случаев;

Киевская область — 59 тысяч 204 случаи;

Кировоградская область — 8448 случаев;

Луганская область — 10 тысяч 508 случаев;

Львовская область — 61 тысяча 268 случаев;

Николаевская область — 30 тысяч 900 случаев;

Одесская область — 71 тысяча 125 случаев;

Полтавская область — 36 тысяч 79 случаев;

Ровенская область — 40 тысяч 990 случаев;

Сумская область — 40 тысяч 642 случая;

Тернопольская область — 34 тысячи 23 случая;

Харьковская область — 69 тысяч 377 случаев;

Херсонская область — 17 тысяч 752 случая;

Хмельницкая область — 39 тысяч 187 случаев;

Черкасская область — 39 тысяч 11 случаев;

Черновицкая область — 40 тысяч 17 случаев;

Черниговская область — 29 тысяч 897 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 30 декабря в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано 1 045 348 заразившихся, из чего 7 986 за последние сутки.