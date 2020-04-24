В Украине коронавирусом заражены более 7,6 тысяч человек — Минздрав

По состоянию на 09:00 в Украине зарегистрировано 7 тысяч 647 случаев заболевания Covid-19, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 601, а скончавшихся — 193.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

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"В течение 23 апреля получено 477 сообщений о новых подтвержденных случаях ... В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 193 человека, из них 99 мужчин и 94 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85%)" — говорится в сообщении ЦОЗ.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 9:00 23 апреля, в Украине зарегистрировано 7 тысяч 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных и 504 пациента выздоровели.

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При этом, в Центре общественного здоровья сообщили, что на сегодняшний день в Украине 93% людей с COVID-19 заразились на территории нашего государства, остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

Напомним, вчера, 23 апреля, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане выхода Украины из карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, ранее Зеленский пообещал "минимум миллион долларов" тому, кто изобретет в Украине вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Великобритании в городе Оксфорд начались первые испытания вакцины от коронавируса на людях. Британские ученые надеются подготовить миллион вакцин к сентябрю и помочь другим странам.