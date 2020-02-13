Политика и экономика 1 час назад

В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом

Создание долгового агентства — необходимое условие выполнения Плана действий Кабмина по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов

В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом В Украине появилось Агентство по управлению госдолгом
Фото: Конкурент

Кабинет министров Украины принял решение создать Агентство по управлению государственным долгом Украины.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, правительство создало Долговое агентство для того, чтобы Украина не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований.

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"Только за 2019-й год успешная реализация Минфином Среднесрочной стратегии управления госдолгом позволила сэкономить около 19 млрд грн расходов по обслуживанию государственного долга. Еще лучших результатов ожидаем благодаря запуску долгового агентства, которое будет максимально оперативно и эффективно применять инструменты для управления государственным долгом", — написал Гончарук.

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Премьер подчеркнул, что создание долгового агентства — необходимое условие выполнения Плана действий Правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции", — отметил Гончарук.

Напомним, за 2019 год совокупный государственный долг Украины в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до 1 998,3 млрд грн. 

Перед этим в Минфине сообщили, что Украине в течение 2020 года необходимо выплатить 400,7 млрд грн долга.

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