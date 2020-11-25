Общество 50 минут назад

В Украине разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами составляет до 25% — премьер

В стране до сих пор существует проблема, связанная с дискриминационным отношением к женщинам со стороны работодателей

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами в Украине составляет до 25%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе выступления на IV Украинском Женском Конгрессе "От возможностей к реальным изменениям", передает "Укринформ".

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"Если равенство прав и обязанностей мужчин и женщин юридически является одинаковым, то равенство возможностей все еще требует серьезной работы. К сожалению, в нашем обществе все еще остается дискриминационным отношение работодателей к работникам-женщинам. Министерство социальной политики отмечает, что только в вопросе заработной платы это приводит к разрыву в размере до 25%", — отметил он.

"Четверть зарплаты женщины недополучают из-за предвзятости, из-за мужских и женских профессий, из-за декрета, возраста, внешности и даже характера. А что в результате? Это мешает всем украинцам становиться богаче и успешнее", — считает Шмыгаль.

Он убежден, что 2020 год стал определяющим в обеспечении равного права мужчин и женщин или женщин и мужчин в публичной политике.

В частности, для достижения баланса равенства в рамках избирательного процесса в избирательный кодекс Украины была внедрена лучшая мировая практика, и это уже дало результаты — впервые на местных выборах партии должны были соблюдать квоты.

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"В каждом списке должно было быть, по меньшей мере, 40% представителей одного пола, и результат не заставил себя ждать. В первую очередь, десятки женщин решили попробовать себя в политике, отбросили стереотипы и проявили себя", — констатировал глава правительства.

Премьер также привел данные общественных активистов, что больше всего женщин были избраны в маленьких общинах, маленьких городах с количеством избирателей до 10 000. Это — почти 42%, в районных советах — 33,7% избранных депутатов являются женщинами, в советах громад с количеством избирателей свыше 10 000 — почти 33%, в облсоветах — 28%.

"Рад, что этот процесс начинается именно с громад, это и есть та общественная трансформация", — подчеркнул Шмыгаль.

Причем он выразил уверенность, что в сочетании с реформой децентрализации это даст новый толчок для стабильного развития регионов.

Напомним, на Украинском женском конгрессе лето 2020 года обсуждали гендерные квоты на осенних местных выборах.

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