"Мужчины тоже плачут": почему Кабмин озадачился вопросом гендерного равенства в Украине

16 сентября Распоряжением Кабинета министров Украины была одобрена Концепция коммуникации в сфере гендерного равенства.

Многих озадачила такая активность в этом направлении — мол, не кризисных времен уровень проблемы. Но именно карантинный режим во всем мире обострил и поднял на поверхность многие болезненные темы, связанные с гендерным равенством. Всплеск домашнего насилия из-за вынужденной изоляции, изменения на рынке труда, связанные с экономическим кризисом, закрытие детских образовательных учреждений — все это сильно повлияло на усиление гендерных ролей и дискриминации, связанной с ними.

Повышенная важность

За последние годы в Украине были внедрены существенные изменения, и путем устранения дискриминационных норм был расширен доступ женщин к более 450 профессиям. Разумеется, глобальные изменения произошли в сфере безопасности и обороны, в том числе по причине затянувшейся военной ситуации на востоке страны.

Но несмотря на государственную активность, Украина в 2019 году заняла 59 место (из 153 стран) по показателю индекса гендерного разрыва по данным Глобального отчета Всемирного экономического форума. Экономическая важность вопроса подтверждается фактом того, что самый низкий показатель гендерного неравенства присущий наиболее развитым странам (среди них — Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция).

В нашем обществе недостаточно понимания того, что женщина или мужчина, которые связывают основной путь в жизни с карьерой или воспитанием детей, имеют право на уважение и свободу от предубеждений вне зависимости от его выбора. Активная коммуникационная работа поможет решить проблему не только на бумаге, но и изменить закоренелые стереотипы в голове каждого участника социума.

Женский вопрос

Несмотря на высокий уровень образованности украинок, они недостаточно представлены на высших уровнях секторов труда, в общественной жизни и политике. Разрыв в размере зарплат мужчин и женщин — один из самых ярких показателей гендерного неравенства на рынке труда, а показатели Украины оставляют желать лучшего — за 3 квартал 2019 года гендерный разрыв в оплате труда составляет 24,3 % в пользу мужчин.

По данным исследования "ТОП-10 гендерной политики", проведенного Минсоцполитики, Комитетом ВР по вопросам прав человека и Миссии USAID, женщины Украины владеют только 5-10 % экономических ресурсов. В частном бизнесе женщины владеют 30 % малых, 12,7 % средних и 13 % больших предприятий. Как видим, до гендерного баланса в бизнес-среде еще очень далеко.

В концепции представлена интересная статистика о медиаактивности мужчин и женщин. По данным исследования Национального демократического института в 2017 году, в рамках которого был проведен мониторинг восьми национальных телеканалов и семи печатных изданий, про женщин готовятся материалы в три раза реже, чем про мужчин. В роли экспертов журналисты привлекают женщин только в 19 % случаев. Чаще всего они выступают на социальные темы, являются участниками криминальных новостей и героями желтой прессы, в то время как экономические и политические темы комментируют в основном мужчины.

Мужчины тоже плачут

Многие привыкли считать, что когда говорится о гендерном равенстве — речь идет исключительно о защите прав женщин, и уже в этом можно узреть некую дискриминацию. На сегодняшний день в Украине практически не существует организаций, сосредоточенных на защите прав мужчин, в отличии от достаточно мощной общественной деятельности в защиту женщин.

Мужчины очень часто становятся жертвами домашнего насилия, но это редко освещается в СМИ и не вызывает общественного резонанса. Причиной тому — существующий стереотип "настоящего мужчины", из-за которого мужчины не обращаются за помощью к врачам, не заявляют в правоохранительные органы, особенно в случаях физического и психологического насилия со стороны женщин.

Связано с вышесказанным или нет, но статистика гласит, что жизнь мужчин в среднем на 10 — 12 лет короче, чем у женщин. Кстати, процент смертности от коронавируса у женщин гораздо ниже, чем у мужчин. А еще мужчины больше склонны к законченным суицидам, а 90% тюремных заключенных — мужского пола.

Все мы не понаслышке знаем, что во время разводов дети, как правило, остаются с мамой (и это общепринятое правило, которое часто становится выше писаных законов), а право на общение отца с ребенком часто нарушается.

Мужчины сталкиваются с проблемой трудовой дискриминации, когда собираются в отпуск по уходу за ребенком, так как редко встречают одобрение руководства и коллег.

Интересно то, что большое число как мужчин, так женщин не считают, что они ограничены или лишены своих прав и все из-за их недостаточной осведомленности, что свидетельствует о необходимости эффективных коммуникаций в вопросе гендерного равенства.

И дабы не перечеркнуть достижения последних лет, важно не прекращать борьбу с неравенством и дискриминацией в условиях пандемии и непрекращающегося экономического кризиса.