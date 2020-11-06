В Украине решили ужесточить наказание за детское порно в интернете

5 ноября в Верховной Раде прошел первое чтение законопроект № 3055 об ужесточении уголовной ответственности вплоть до 15 лет лишения свободы за сексуальные преступления в отношении детей, совершенные в интернете.

Как сообщает пресс-служба Киберполиции Украины, Уголовный кодекс Украины будет предусматривать ответственность за домогательства ребенка для сексуальных целей, за сознательное получение доступа к детской порнографии, владение ею, ее приобретение, ввоз, изготовление, сбыт или распространение, а также за проведение зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего.

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По словам начальника отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Департамента киберполиции Андрея Мирошниченко, департамент киберполиции является основным субъектом противодействия сексуальной эксплуатации детей в сети Интернет.

"Внесение изменений в Уголовный кодекс Украины является правовым механизмом, который предоставит киберполицейским возможность реагировать на опережение. Поскольку, как показывает опыт, лица, которые проявляют интерес к детской порнографии, склонны к совершению сексуальных преступлений в отношении детей в реальности", — отметил Мирошниченко.

Проект закона также дополняет уголовный процессуальный кодекс Украины положениями о том, что уголовное производство в отношении преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего или несовершеннолетнего лица должно быть осуществлено немедленно и рассмотрено в суде в первую очередь, и инициирует введение дополнительных гарантий учета наилучших интересов ребенка при проведении допроса.

Кроме этого, законопроект предполагает введение особого механизма предотвращения (профилактики) насилия над детьми для работников, которыми с ними контактируют, и конкретизировать меры по защите детей, пострадавших от сексуального насилия или стали его свидетелями.

Стоит отметить, что до этого вообще не была предусмотрена ответственность за сознательный доступ к детской порнографии. А за создание и распространение таких материалов злоумышленникам грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце декабря 2019 года сотрудники Киберполиции разоблачили преступную группу в создании и продаже детского порно. К созданию такого контента привлекались дети от 9 до 13 лет.