В Украине закрыли более 40 онлайн-кинотеатров с посещаемостью 10 млн человек в день (ФОТО)

В Украине в рамках операции "Пираты" правоохранители прекратили деятельность 41 веб-ресурса, которые действовали с нарушениями законодательства Украины и принесли убытков правообладателям на 25 млн грн.

Также изъято 60 тонн фальсификата, который реализовывался в сети интернет, сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

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Указано, что сотрудники киберполиции провели комплекс оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Пираты", направленных на выявление и противодействие уголовным правонарушениям, связанным с нарушениями авторских прав.

Известно, что всего в ходе операции "Пираты" проведено более 60 санкционированных обысков почти во всех регионах Украины.

"Прекращена деятельность 41-го веб-ресурса, где предоставлялся доступ к просмотру кинопроизведений без согласия правообладателей. Общее количество посетителей онлайн-кинотеатров достигает 10 млн пользователей в день. Прибыль злоумышленники получали за размещение рекламы на указанных ресурсах. Общая сумма ущерба, нанесенного правообладателям, составляет 25 млн грн", — говорится в сообщении.

Также в Днепропетровской, Закарпатской, Николаевской и Сумской областях разоблачены лица, незаконно осуществляли ретрансляцию национальных телеканалов.

Кроме того, прекращена деятельность компании, которая осуществляла финансирование пиратства, путем распространения тизерной рекламы.

"Во время оперативных мероприятий изъято более 60 тонн фальсифицированной продукции, которая распространялась в интернете", — доложили в киберполиции.

Всего правоохранители установили 60 граждан, причастных к правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности и пиратства. При этом четырем лицам сообщено о подозрении по статьям нарушение авторских и смежных прав и незаконное использование знака для товаров и услуг Уголовного кодекса Украины.

Также относительно деятельности одного из фигурантов завершено досудебное расследование. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось, с 2014 по 2019 год спрос на ОТТ-сервисы вырос в 4 раза и продолжает расти. Так, в 2014 году 150 млн людей со всего мира смотрели видео через онлайн-кинотеатры. В 2019 году количество пользователей таких сервисов достигло 600 млн.