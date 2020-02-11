В Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия

Кабинет министров Украины запустил в стране горячую линию по предупреждению домашнего насилия.

Звонки будут приниматься по номеру 1547, сообщает министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

По его мнению, этот проект действительно важен, поскольку, по данным ООН, каждая шестая женщина в Украине пережила по крайней мере одну из форм насилия в течение последних 12 месяцев. Также от 1 до 3 млн детей в Украине становятся свидетелями или жертвами домашнего насилия.

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"Мне нравится, что мы запустили этот проект по новому принципу — на общей платформе. Благодаря этому мы запустили линию достаточно быстро и сэкономили около 25 млн грн бюджетных денег, которые изначально планировали потратить на создание отдельного колл-центра", — доложил Дубилет.

Он также добавил, что этот проект находится на пересечении сразу нескольких министерств: Минсоцполитики, Минздрава, Минюста и Минобразования.

Как отмечается, на данный момент горячая линия по предупреждению домашнего насилия работает в тестовом режиме.

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