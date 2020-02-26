В "Укроборонпроме" рассказали, когда ждать результатов финансового аудита

Результаты консолидированного аудита всей финансовой отчетности государственной корпорации "Укроборонпром" будут через 1,5-2 года.

Об этом в интервью Delo.ua заявил заместитель генерального директора Мустафа Найем.

"После прихода Айвараса (генеральный директор госконцерна Айварас Абромавичус — Delo.ua) в компанию, впервые за всю историю существования концерна был подписан контракт на проведение консолидированного аудита всей финансовой отчетности компании. Просто представьте себе — воюющая страна, по сути, огромная отрасль, треть всего оборонно-промышленного комплекса страны и за 10 лет никто не задумался провести аудит. Более того, уже даже когда тендер был объявлен — в 2017 году, аудиторские компании два года не хотели приходить на конкурс, потому что элементарно не доверяли, что он состоится и аудит возможен. Нам поверили", — отметил он.

По словам Найема, буквально в первый месяц работы новой команды удалось подписать контракт об аудите с международной компанией, который будет длиться 1,5-2 года. "Аудит не будет быстрым. До этого мы постараемся провести так называемый Forensic — аудит коррупционных рисков", — резюмирует замглавы "Укроборонпрома".

Полное интервью с Мустафой Найемом будет опубликовано на сайте Delo.ua

Напомним, что 28 июля 2019 года "Укроборонпром" объявил тендер на проведение аудита. Его победителем стала международная аудиторская компания Baker Tilly Ukraine. К аукциону были допущены два участника, входящие в шестерку крупнейших аудиторских компаний мирового уровня, а именно Ernst & Young и Baker Tilly Ukraine. При этом процесс поиска аудитора для "Укроборонпрома" продолжается с 2017 года и был разблокирован летом 2019-го, когда Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав Наблюдательного Совета концерна.