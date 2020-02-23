Политика 1 час назад

В Великобритании введут новые паспорта после Brexit (ФОТО)

Введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно

В Великобритании введут новые паспорта после Brexit (ФОТО) В Великобритании введут новые паспорта после Brexit (ФОТО)
Притти Патель с образцом нового британского паспорта. Фото: Sky News

Британское правительство решило обновить паспорт гражданина после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза (Brexit).

Об этом сообщает Sky News.

По словам министра внутренних дел Британии Притти Патель, уже с марта 2020 года британские власти начнут предоставлять гражданам новые паспорта, которые получат синий цвет.

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"Выход из Евросоюза дал уникальную возможность восстановить нашу национальную идентичность и проложить новый путь в мире. С возвращением к культовому сине-золотому дизайну британский паспорт снова будет вплетен в нашу национальную идентичность", — пояснила она.

Указано, что введение новых документов в Британии будет происходить поэтапно. Ожидается, что уже с середины 2020 года все новые паспорта будут синими и украшены цветочными эмблемами Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Также известно, что страница с данными о гражданине в новом паспорте будет выполнена из поликарбоната, который будет содержать технологии для обеспечения безопасности персональных данных.

Ранее сообщалось, что Британия после завершения переходного периода Brexit планирует изменить миграционную систему. Согласно новой системе, граждане ЕС будут рассматриваться аналогично гражданам других стран, которые прибыли в Британию.

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Как известно, 1 февраля Великобритания официально покинула Евросоюз. До 31 декабря 2020 года на территории Британии продолжит действовать законодательство ЕС, однако страна уже не будет представлена в европейских институтах.

Также сообщалось, что министр финансов Великобритании Саджид Джавид представил изображение памятной монеты, которая была выпущена по случаю выхода страны из Европейского союза (Brexit) 31 января 2020 года.

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