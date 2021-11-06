Общество 40 минут назад

В Виннице гражданин России сорвал с ТРЦ флаг Украины и выбросил

Оказалось, что пьяный россиянин выиграл таким образом спор со знакомым

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Виннице задержали 35-летнего гражданина России, который утром 6 ноября снял флаг Украины с флагштока на здании торгово-развлекательного центра на улице 600-летия. Об этом сообщает Главное управление полиции в Винницкой области.

Отмечается, что момент снятия флага заметили охранники ТРЦ, потому мужчина принялся от них убегать, выбросив флаг в кусты. Задержанного в дальнейшем полицейские доставили в отдел полиции. Он оказался пьян.

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Установлено, что совершил данное деяние он около 5:00, а возле ТРЦ находился вместе со знакомыми. Злоумышленник дал правоохранителям объяснение, что в Винницкую область он приехал навестить родственников, а такие действия совершил из-за спор со знакомым.

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Открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса (хулиганство). В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Данное правонарушение карается штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним также, что в январе в Виннице обстреляли из дробовика 11-летнего ребенка, катавшегося на санках: тот получил 42 ранения.

Источник фото: Depositphotos

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