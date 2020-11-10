В Одессе ультраправые сорвали и осквернили флаг ЕС под мэрией (ВИДЕО)

Полиция Одессы открыла производство по факту надругательства над флагом Европейского союза, снятым с флагштока у здания горсовета 9 ноября.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, правоохранители отреагировали на появление в сети видео, на котором молодые люди снимают иностранный флаг и топчутся по нему.

Дело открыто по части 2 статьи 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса. Полиция устанавливает причастных к указанному правонарушению.

Отметим, что ответственность за акцию взяла на себя праворадикальная организация "Традиция и порядок".

"Мы будем снимать флаги ЕС везде! Мы будем срывать флаги ЕС не только в Одессе, а по всей стране! Далее мы поедем в Европу и будем срывать флаги ЕС там! Затем мы устроим тотальные бунты против их представительств! Против всего, что у них здесь есть. Мы будем делать это, пока европейцы не спишут нам все кредиты! Мы будем делать это, пока европейцы не завалят наши склады военной помощью!" — сказано в сообщении в Telegram-канале движения.

В свою очередь, лидер одесской организации ТиП Илья Попков объяснил причины снятия флага более содержательно. По его словам, удивителен сам факт того, что рядом с национальным флагом Украины на госучреждениях находится символика ЕС — наднационального образования, в которое сама Украина не входит.

"Можно было бы понять вывешивание символики ЕС, если бы они, например, предоставили нам существенную помощь в войне. Однако в действительности все как раз наоборот: пока россияне пытаются уничтожить наше государство вооруженным путем, глобалисты делают это с помощью экономики и агентов влияния (так называемых соросят). Например, шантажируют целого президента кредитом, чтобы получить доступ к украинской земле", — сказал он.

В то же время он добавил, что акция в Одессе — это проявление "солидарности с Киевом, где ТиП сейчас защищает Конституционный суд и Основной закон".

Позже организация сообщила в Telegram-канале, что Попкову позвонило "неизвестное лицо, представившееся полицейским" и сообщившее, что его хотят вызвать на допрос.

В свою очередь, как передает "Суспільне", в Одесской областной администрации заявили, что те же люди 8 ноября пытались снять флаг и под ее зданием. Однако их вовремя заметили сотрудники Нацгвардии и вызвали полицейских, вместе с которыми остановили активистов.

Напомним, ранее некие неназванные аграрии попросили КС отменить введение рынка земли. Однако сам суд пока решения не принял: на его рассмотрении сейчас объединенное дело по представлению двух групп из 53 и 48 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона об обороте сельхозземель.

При этом 4 ноября КС отмечал, что отложил рассмотрение дела по просьбе представителя президента в этом суде Федора Вениславского из-за невозможности лично присутствовать на заседании.