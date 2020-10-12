Венедиктова будет уволена, если не покажет результат до 1 января — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что готов инициировать увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора, если она не продемонстрирует результативную работу по борьбе с коррупцией до конца текущего года. Об этом он сказал в интервью BBC во время поездки в Великобританию.

Журналист поинтересовался, нет ли противоречия в позиции украинского президента? С одной стороны Зеленский просит дать ему достаточно времени на выполнение предвыборных обещаний, в том числе привлечение к ответственности коррупционеров, а с другой стороны инициирует увольнение генпрокурора Руслана Рябошапки спустя лишь полгода работы.

"Я просто сразу сказал: "Ребята, мы идем строить страну. Идем менять. Мы с вами равны. Пожалуйста, вы никогда не были генеральным прокурором, я никогда не был президентом. Но вы — профессионал, идите. И если через полгода вы не покажете реальный результат... Нет, нет времени, понимаете? Вот и все", — объяснил Зеленский.

По его словам, полгода — достаточный срок для того, чтобы предпринять необходимые шаги по отношению к коррупционерам во власти. Президент дал понять, что недоволен деятельностью нынешнего генпрокурора Ирины Венедиктовой в этом направлении и намерен уволить ее, если ситуация не изменится до конца года.

"Они никого не посадили. Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода — очень мало. Но должны быть шаги. Мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали. И если сейчас действующий генпрокурор, новый генпрокурор, если она до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ", — сказал глава государства.

Напомним, что в последние недели коррупционный скандал возник уже вокруг самой Венедиктовой. Так, в сентябре в СМИ появилась информация, что она поселилась в президентской резиденции на территории комплекса отдыха "Пуща-Водица", хотя не имела права там проживать. После возникшего скандала 1 октября сама чиновница объяснила переезд вынужденной мерой из соображений безопасности и пообещала покинуть госдачу как можно скорее.

При этом, как сообщало издание "Страна.ua", тогда же Государственное бюро расследований провело не санкционированный судом обыск у директора комплекса Евгения Егорова по делу о проживании там Венедиктовой, открытому в этот же день. Как заявил изданию адвокат Егорова, с целью обыска была зачистка материалов, компрометирующих генпрокурора. Позже, по данным "Страны", Печерский районный суд Киева 2 октября, а затем и Голосеевский райсуд 6 октября отказали ГБР в одобрении обыска задним числом.

Отметим, что до этого Венедиктова сама возглавляла ГБР. Верховная Рада поддержала предложение Зеленского назначить ее генпрокурором 17 марта. Ее предшественника Рябошапку парламент уволил 5 марта. Он проработал на должности руководителя Генпрокуратуры всего 6 месяцев — с 30 августа 2019 года.